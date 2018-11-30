Btü'den "Hayali Fakülte" İddiasına Cevap

Bursa
Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörlüğü, bazı basın yayın kuruluşları tarafından "Hayali Fakültelere milyonluk ödenek", "Hayali Fakülteler Sayıştay
'a takıldı" gibi başlıklarla yapılan haberlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.
BTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, iyi bir üniversite eğitiminin ancak nitelikli ve yeterli sayıdaki akademik kadrolarla mümkün olacağı belirtildi.
Yeni kurulan diğer tüm üniversitelerde olduğu gibi, öğrenci almadan önce bölümlerin akademik kadrolarının ve fiziki mekanlarının eksiksiz olarak tamamlanmasının amaçlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bir araştırma üniversitesi misyonuna uygun olarak, BTÜ'de gerekli akademik kadroların oluşturulması ülkemiz koşullarında bölümlere göre farklı zaman dilimlerinde gerçekleşebilmektedir. YÖK, bakanlıklar ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyon içinde uygun niteliklerdeki öğretim üyelerinin istihdamı süratle yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan alanlarda ise nitelikli sınavlarla belirlenen adaylar bölümlerine göre yurtiçi ve yurtdışına nitelikli üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini yapmaları için görevlendirilmektedirler. Dolayısıyla her hangi bir fakülte ve/veya bölümün resmen açılması ile fiilen lisans ve lisansüstü eğitimlerine özlenen kalitede başlayabilmesi için, fiziki mekanların tamamlanması, idari ve akademik kadroların kurulması süreçleri yaşanmakta olup, bu süreçler bölümlerin özel durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. O nedenle işin aslı öğrenilmeden, araştırma yapılmadan kullanılan "hayali fakülteler" tabiri yanlış ve art niyetlidir. Haberin, yöneticilerinden ziyade, yeni kurulan genç bir eğitim kurumumuzu ve bağlı olduğu üst kurumları karalama ve yıpratma hedefine hizmet ettiği aşikardır." denildi.
BTÜ'den yapılan açıklama şöyle:
"Kamuoyu açıklaması
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu
kararı ile kurulmuş, hiçbir üniversiteden bir fakülte, bölüm, öğrenci, personel almadan tamamen yeni yapılanmakta olan yeni nesil devlet üniversitelerindendir.
Yeni kurulan diğer tüm üniversitelerde olduğu gibi BTÜ'de de, öncelikle Bursa ve bölgenin fırsat ve ihtiyaçlarına göre, bölgesel ve ulusal kalkınma odaklı bir yapılanma yapılmaktadır. Paydaşlarlarımızla ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde açılan bölümlere öğrenci alımından önce, uygun niteliklere sahip öğretim üyeleri varsa hemen istihdam edilmekte, fiziki eğitim ve araştırma ortamları hazırlanmaktadır. İlgili alanlarda akademik personel yok veya yeterli sayıda değilse, YÖK, ilgili bakanlıklar ve üniversiteler nitelikli sınavlar ile adaylar belirlemekte ve yüksek lisans ve/veya doktora eğitimleri almaları ve yetişmeleri için yurtiçi ve yurtdışındaki saygın üniversitelere görevlendirmektedirler.
BTÜ, bir "araştırma üniversitesi" olarak kurulmuş olup yetkin akademik kadrosunun oluşturulması bölgeye etkin hizmet verme başarısı için zaruridir. Süreç içerisinde olası "fırsat olarak nitelendirilebilecek" çok yetkin atamalar birimin doğru ve fonksiyonel olarak başlatılabilmesi için elzemdir. Herhangi bir üniversite, fakülte veya bölümün resmen kurulması ile özlenen kalitede ve kapasitede eğitim, araştırma fonksiyonlarını icra etmesine kadar çeşitli faktörlere bağlı olarak kaçınılmaz olarak bir yatırım ve yapılanma süreci geçmektedir. Kamu kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması konusunda Üniversitemiz, YÖK, Bakanlıklar ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde ve hassasiyetle çalışmaktadır.
Öte yandan ekli linkte ( https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=12375 ) yer alan Sayıştay Başkanlığı'nın 2017 yılı denetim raporlarıyla ilgili yaptığı Basın açıklamasının 5. maddesinde de görüleceği üzere, şahıs ve kurumları yıpratma amacıyla benzer yayınlarının sıklaşması üzerine "Denetimler sırasında ortaya çıkan mesleki ve teknik değerlendirmelerin, gerçek içeriğinden farklı göstermek suretiyle kamuoyunu yanıltmak üzere maksatlı bir şekilde sunulmasının iyi niyetle ve basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. Hiç şüphesiz ki bu tavrın kamu kurumlarının itibarını zedelemeye yönelik olduğu izahtan varestedir." denilmektedir.
Durum böyle iken; Üniversitemize ilişkin Sayıştay raporlarını çarpıtarak başta Üniversitemiz olmak üzere YÖK ve diğer saygın kurumlarımızı karalamak maksadıyla haber yapan basın ve yayın kuruluşlarına karşı her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." açıklamasında bulunuldu. - BURSA
Sayıştay,Bursa