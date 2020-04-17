Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bu 23 Nisan Arda'nın sitesinde kutlanacak

Çocukların iple çektiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı.

17.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:44
Bu 23 Nisan Arda'nın sitesinde kutlanacak

Çocukların iple çektiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl 100'üncü yıl kutlamalarına çocukların evde eşlik edeceği bayram için 14 yaşındaki oyuncu Arda Kalaycı proje geliştirdi. Kendi kurduğu internet sitesinde herkesin 23 Nisan mesajını yayınlayacak olan Kalaycı, bu yazıları kitaba dönüştürecek.

Koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyede olduğu bu günlerde, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da evlerde kutlanacak. 100'üncü yıl kutlamalarının coşkulu bir şekilde olabilmesi için 14 yaşındaki oyuncu Arda Kalaycı'dan da destek geldi. Kalaycı, yaptığı proje ile 7'den 70'e herkesi kendi kurduğu internet sitesinde 23 Nisan için buluşturacak ve bunu binlerce yazarın bir arada olduğu bir kitap haline getirecek. Kalaycı, benimicin23nisan.com adını verdiği sitede, "Ben dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını, dünya çocuklarına armağan eden sevgili Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin bir çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Geleceğin dünyasını bizim şekillendireceğimizi biliyorum. Bu projeyi bu yüzden yapıyorum… İstiyorum ki, ülkemizin dört bir yanındaki kardeşlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarımız, biz hepimiz bu platformda duygularımızla, düşüncelerimizle bir arada olalım. Çocuk demek gelecek demek ve biz de geleceğin ta kendisiyiz" sözleriyle arkadaşlarından destek bekliyor.

"100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLAMALIYIZ"

Mektebim Bahçeşehir Koleji 8'inci sınıf öğrencisi olan Arda Kalaycı, 100'üncü yılın coşkulu bir şekilde kutlanması gerektiğini düşündüğü için bir proje oluşturduğunu ifade etti.

Genç oyuncu, "100'üncü yılımız için benimicin23nisan.com adlı bir site oluşturdum. Öğretmenlerim ve okuduğum okul da bana bu açıdan destek verdi. Hala yazılar geliyor. Yoğun duygu ve düşünceler yer alıyor" dedi.

"YAZILAR KİTABA DÖNÜŞECEK"

7'den 70'e herkesin hazırlamış olduğu sitede buluşabileceğini söyleyen Kalaycı, "Şu an siteye olan ilgi yoğun ve giderek artıyor. Bu yazılar en son bir kitap haline gelecek ve yazanların ismiyle büyük bir kitap ortaya çıkacak. Birçok yazarı olan, farklı duygu ve düşüncelere elverişli bir kitap olacak. Sadece yaşıtlarım değil büyüklerimden de yazılarv bekliyorum. Herkes duygu ve düşüncelerini yazabilir. Genellikle çocukların haklarıyla, 23 Nisan coşkusuyla, Ulu Önder Atatürk'le ilgili şeyler yazabilirler" ifadelerini kullandı.

GENÇ YETENEKTEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Sahnede kendini çok özgür hissettiğini ancak salgınla mücadelede evde vakit geçirmenin çok önemli olduğunu söyleyen Kalaycı, "Okuldan ve tiyatrodan arkadaşlarım da bana çok destek oldular. Evde vaktim böyle projeler üretmeye çalışarak geçiyor. Herkesin evde kalmasını istiyorum" diyerek çağrıda bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Haberler ›› Güncel ››Bu 23 Nisan Arda'nın sitesinde kutlanacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:00: Kartal'da su baskını sorunu tarih oluyor - Haber 11:00: Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından önemli başarı - Haber 11:00: "Koronavirüs günleri"nde sokak hayvanları aç bırakılmıyor - Haber 10:59: flaş - Haber 10:59: "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllere dokunmaya devam ediyor - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:08: İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti - Haberler 01:11: 'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber