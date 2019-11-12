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Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler, emekle imamın oğlu ve torunu idi. Emekli imam İsmail Konuş'un oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamaması yürekleri dağladı.

12.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:34

'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu, gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını göz yaşları içinde kıldırdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkiinde meydana geldi. Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, 38 yaşındaki Necmi Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevk edildi.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necmi Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Necmi Konuş'un eşi 35 yaşındaki Azize Konuş'un ve 7 aylık kızları Elif Konuş'un yoğun bakımdaki tedavisi hala sürüyor.

OĞLU VE TORUNUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Baba ile oğlu, bugün öğle namazını müteakip Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emekli imam İsmail Konuş, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Erdoğan Köy Mezarlığı'na defnedildi.

Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı

Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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