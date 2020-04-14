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Bu afişleri görenleri kendilerini gülmekten alamadı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların sokağa çıkmaması için billboardlara ve otobüs duraklarına asılan yöresel şiveli afişler güldürdü.

14.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:22
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların sokağa çıkmaması için billboardlara ve otobüs duraklarına asılan yöresel şiveli afişler güldürdü.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden korunmak için en iyi yöntem evde izole olmak olarak değerlendirilirken, yetkililer de salgının yayılımını durdurmak için 'evde kal' çağrıları yapıyor. Van Büyükşehir Belediyesi 'evde kal' çağrılarına yeni bir boyut kazandırarak, Van şiveli ve bazıları Kürtçe yazılı afişleri kentin en işlek noktalarına astı. Asılan afişlerde, 'Sen dinine imanına evde kal', 'Evde kalisen yoğsa yoğ', 'Nelet gele böyle korona virüse', 'Sen Allah'an eve git' ve 'Hani evde kalidin' gibi ifadelere yer verildi. Yöresel şiveli mesajlar görenleri gülümsetirken, bazı vatandaşlar ise asılan billboardların önünde özçekim yaptı.
Billboardlara asılan yazılarla ilgili konuşan reklam ajansı çalışanı Turan Şan, Van yöresine ait şiveli afişleri kentin birçok noktasına astıklarını belirtti. Afişleri astıktan hemen sonra birçok kişinin özçekim yaparak gülümsediğini ifade eden Şan, bazı vatandaşın da duygulandığını kaydetti.
(Yılmaz Sönmez/İHA) Bu afişleri görenleri kendilerini gülmekten alamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
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