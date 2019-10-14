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Bu ağaç Osmanlı Devletini gördü

Bilecik'te bulunan ve yaşının yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen 'Porsuk' ağacının tam yaşını öğrenmek için başvuru yapılacak.

14.10.2019 12:27Bu ağaç Osmanlı Devletini gördü
Bilecik'te bulunan ve yaşının yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen ' Porsuk' ağacının tam yaşını öğrenmek için başvuru yapılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Akçapınar Köyü'nde tesadüf eseri bulunan ve bölge halkının adını bilmediği porsuk ağacının 400 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Ağacı tesadüf eseri bulan Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri Mutlu Gündüz, Tuncay Erik ve Hakan Ertürk, ilk defa gördükleri bu ağacın araştırmaları neticesince porsuk ağacı olduğunu öğrendiler. Köylülere ağacın adını anlatan grup üyeleri Hakan Ertürk, "Grup üyesi arkadaşlarımızla gezerken bu ağaç ilgilimizi çekti. Köylülere sorduğumuzda yıllardır olduğunu söylediler. Köyün en yaşlısını bularak ağaç hakkında bilgi aldık. O ağacın asırlardır köyde olduğu dedelerinin o ağacın altında oturarak dinlendiklerini anlattı. Bizler de araştırmamız sonucu ağacın porsuk ağacı olduğu öğrendik. Dünyadaki en yaşlı porsuk ağacı Zonguldak'ta bulunmuş. Bizler bu ağacın yaşının ortaya çıkması için gerekli yerlere başvuru yapacağız" dediler. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Porsuk, Güncel

Kaynak: İHA

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