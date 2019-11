Bu aile kendilerini 'Kaktüs Delisi' olarak tanımlıyor Denizli 'de açtıkları iş yerinde sadece kaktüs satıyorlarHobi ile başladılar kaktüs üzerine iş yeri açtılarHicran Uçar: "Kaktüsler az suyla ve toprağı kurudukça sulamanız gerekli""Elektronik eşyalarımızın yanına kaktüsleri koyarsak bizim için faydalı olurlar"DENİZLİ - Denizli'de kaktüs sevgisini ticarete dönüştüren aile, kendilerini 'kaktüs delisi' olarak tanımlıyor. 33 yaşındaki Hicran Uçar, kaktüs bakımının püf noktalarını anlattı. Denizli'de Uçar ailesinin hobi olarak başlayan kaktüs sevdası ticarete döndü.3 çocuk annesi 33 yaşındaki Hicran Uçar, kaktüslere hobi olarak başladığını ve birkaç kaktüs bakması ile hayranlığının arttığını belirtti. Aile daha fazla türde kaktüs çeşitlerine ulaşabilmek için, ticaret yapmaya başladı. Bir süre evde kaktüs ticareti yapmasının ardından internet üzerinden satış yapmasıyla birlikte çok fazla talep olduğundan dolayı, Denizli'de bu iş üzerine kapasite olduğunu görmesiyle birlikte ve bir işyeri açmayı düşünmesinin ardından, eşinin desteği ile bir iş yeri açtığını belirtti. Hicran Uçar'ın eşi Özgür Uçar ise, sabahları kendi işine gittiğini ve arda kalan zamanlarında ise eşine yardımcı olduğunu belirten Uçar, "Kendi boş zamanlarımda eşime devamlı olarak destek oldum. Her türlü maddi manevi her zaman yanındayım, sonuna kadar beraberiz. Bu artık bir aile işi oldu. Aile hayranlığı oldu" dedi."Kaktüsler az suyla ve toprağı kurudukça sulamanız gerekli"Genç anne Hicran Uçar, kaktüsler konusunda İhlas Haber Ajansı muhabirine bir bir anlattı. Uçar, "Kaktüs almak, beslemek isteyenler için, öncelikle kaktüsler suyu fazla sevmezler, bunlar çünkü gövdelerinde su depolaması yapıyorlar siz fazla su verirseniz, erime yaparlar ve çürürler bunları mümkün olduğunca az suyla ve toprağı kurudukça sulamanız gerektiğini bilinçli olarak sularsanız hiçbir sıkıntı olmadan sağlıklı bir şekilde büyürler ve mümkün olduğunca evinizin güney cephesine, güneş alabilecek bir yere koyarsanız. Güneşle beslendikleri için, güneş alacak yerlerde gayet sağlıklı şekilde formları bozulmadan yetiştirebilirsiniz" şeklinde anlattı.Kaktüs yetiştirmenin ve nasıl dikilmesi gerektiğini anlatan Uçar, "Öncelikle geçirgen bir toprak kullanmalıyız"Kaktüs aldığımız zaman veya yeni bir kaktüs yetiştirirken dikkat etmemiz gereken toprağın nasıl hazırlandığını ve içinde neler olduğunu anlatan Uçar, "Öncelikle geçirgen bir toprak kullanmalıyız. Toprağımız özel karışım, kaktüs toprağı içinde, koko pert, perlit, ponza taşı, lav taşı, vermi külit var. Toprağın geçirgen olması gerekiyor çünkü suyu bir an önce topraktan süzüp aşağıya atması gerekiyor. O yüzden böyle geçirgen yapılı bir toprak kullanıyoruz. Delik olmayan saksılar kullandığımız zaman altına biraz lav taşı kullanıyoruz, suyun toprakla devamlı kalmaması için, altında birikmemesi için lav taşı koyarak onun üzerine biraz karışım toprağımızdan katıp kaktüsümüzü yerleştiriyoruz. Kaktüsü yerleştirdikten sonra etrafını karışım toprağımızla kapattıktan sonra hazır hale geliyor" dedi."Elektronik eşyalarımızın yanına kaktüsleri koyarsak bizim için faydalı olurlar"Kaktüslerin radyasyonu çektiğini ve bunları elektronik eşyaların çevrelerine koymamız gerektiğini belirten Uçar, "Kaktüslerin radyasyon çekme özellikleri var. O bakımdan genelde elektronik eşyalarımızın telefon, tablet, bilgisayar olan yerlerde çoğunluk olarak kaktüsleri koyarsak bizim için faydalı olurlar. Şu anda yaygın olarak çocuklarımızın elinde bile telefon tabletler çok olduğu için onların çevrelerine, evimizin içine dekor amaçlı dahi olsa bunları koymak sağlık açısından faydaları vardır" dedi.