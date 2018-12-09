Bu aile kupalara doymuyor... Anne ve baba hakem, çocuklar şampiyon

09 Aralık 2018 Pazar 10:49



09 Aralık 2018 Pazar 10:49

Bu aile kupalara doymuyor... Anne ve baba hakem, çocuklar şampiyonElazığ'da 5 kişilik aile, satranç oynayarak çok sayıda kupa ve madalya kazandıSatranç hakemliği yapan çift, aynı zamanda çocuklarını turnuvalara hazırlıyorELAZIĞ - Elazığ'da 5 kişilik aile yaşam biçimi haline getirdikleri satrançla hem güzel vakit geçiriyor hemde turnuvalara katılarak bir çok kupa ve madalya kazanmayı başarıyor. Tetik alisi, turnuvalarda şuana kadar 26 kupa, 75 madalya ve 30 başarı belgesi kazandı. Elazığ'da ikamet eden 5 kişilik Tetik ailesi 15 yıldır satrançla iç içe yaşıyor. Polisliğin yanı sıra satranç hakemliği yapan baba Mustafa ile eşi Vildan Tetik, 3 çocuklarına da öğrettikleri hobileri evlerinin vazgeçilmezi oldu. Tetik çiftçi,haftanın belirli günleri evde santraç oynayarak boş zamanlarını değerlendirdiği gibi pratik düşünmeyi de öğreniyor. Ailede her bireyin bir çok turnuvada derece elde ettiği ve şuana kadar 26 kupa, 75 madalya ve 30 başarı belgesi aldığı öğrenildi.Mesleğinin yanı sıra satranç hakemliği de yaptığını belirten Mustafa Tetik, "Ayrıca satranç oynuyorum. Satrançla çocuklarımı ve gençleri kötü alışkanlıktan koruyorum. Çocuklarım satranç oynadıktan sonra derslerinde daha da başarılı oldu. Ben bir baba olarak çocukların kötü alışkanlıktan uzak durması için satranç gibi sporlarla uğraşması gerektiğini herkese öneriyorum"dedi.Satranç hakemliği yapan ve ailece bu sporla ilgilendiklerini ifade eden anne Vildan Tetik, "3 oğlumda satrançla ilgileniyor. Çocuklarımla 3-4 yaşlarından beri evin içerisinde oynuyoruz. Çocuklarımı turnuvaya götürüyorum. Bu benim için çok anlamlı çünkü vakitlerini internette televizyon izlemek yerine hafta sonlarını yoğun ve her kültürden arkadaş edinerek satranç oynuyorlar"diye konuştu.Zaman zaman her evde olan tartışmaların kendilerinde de olduğuna dikkat çeken anne Tetik,"Tartışmanın boyutu ve konusu ne olursa olsun bizde her zaman mantık galip geliyor. Değerlendirme yapılıyor. Küskünlük ve dargınlık olmuyor. Bende bunu satranca bağlıyorum"ifadelerini kullandı.Satranca hakem, sporcu ve öğretmen olarak devam ettiğine değinen çocuklardan Süleyman Nevfel Tetik, "Ailece satrançla uğraşmamız benim için büyük bir avantaj. Akşamları evimizde satranç oynayarak kendimizi geliştiriyoruz. Okulum açısından da satrancın bana çok büyük bir etkisi oldu. Okuduğum bölüm sayısal bir bölüm olduğu için derslerimde çok büyük bir avantaj sağladı. Satranç sosyal çevre açısından da çok iyi oldu. Çeşitli kişilerle tanıştım ve çok iyi ilişkiler kurudum. Satranç benim için bir yaşam felsefesi oldu"diyerek düşüncelerini aktardı.