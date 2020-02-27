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Bu akşam Regaip Kandili idrak edilecek

Mübarek üç aylar başladı.

27.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:36
Mübarek üç aylar başladı. ve bugün hicri takvime göre Receb ayının 3. günü. Bu gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz.
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi olan Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz, "Receb ayının ilk Cuma gecesini ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir." buyuruyor.
İslam alimleri de Cuma, Arefe, Bayram, Kadir, Berat, Mirac, Aşure, Mevlid ve Regaip gecelerinde ibadet etmenin çok sevap olduğunu belirterek, "Gecenin oniki kısmından bir kısmını, yani bir saat kadar ihya etmek, Kur'an-ı kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek gibi olur." diyor.
Regaib gecesi dolayısıyla tüm yurttaki camilerde mevlid programları düzenlenecek. Camiler sabaha kadar ibadete açık kalacak.
Biz de Regaib gecenizi tebrik ediyor ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz.
(İHA)
Bu akşam Regaip Kandili idrak edilecek

Regaib Kandili, Güncel

Kaynak: İHA


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