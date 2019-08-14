Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bu araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bu araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu -İngiliz uyruklu kadın kazadan yara almadan kurtulduMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde takla atan araçtan İngiliz kadın burnu bile kanamadan kurtuldu.

14.08.2019 15:17
Bu araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Bu araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
-İngiliz uyruklu kadın kazadan yara almadan kurtuldu
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde takla atan araçtan İngiliz kadın burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaynar mevkiinde meydana gelen kazada süratli bir şekilde viraja giren 48 CAH 06 plakalı aracı kullanan İngiliz kadın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüşe çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araç orta refüjde durabildi. Kazayı gören otel çalışanları kadını araçtan çıkararak otelin önüne getirdi. Burnu bile kanamadan araçtan çıkan kadının imdadına otel doktoru ve hemşiresi yetişti. Yoldan geçen içinde hasta olduğu öğrenilen 112 ambulans kadının yanına giderek gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansın gelmesiyle birlikte kadın Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Bu araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:31   Yozgat'ta orman yangını: 3 hektar alan yandı
15:17   Bu araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
15:14   20 yaşındaki ablasını boynundan bıçaklayarak öldüren genç: "8 aydır eve gelmiyordu, kötü yola...
14:40   Yangının tahribatı gündüz ortaya çıktı
14:35   Kaza anı kamerada: Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen araca çarptı
14:26   İki arkadaşın sır intiharı
14:05   Marmara Adası'ndaki yangında yeni gelişme