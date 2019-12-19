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Bu araçtan sağ çıktı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla atıp metrelerce sürüklendi.

19.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:54 Bu araçtan sağ çıktı
'ta kontrolden çıkan otomobil takla atıp metrelerce sürüklendi. Sürücü adeta parçalara ayrılan otomobilden yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı çevre yolu mevkisinde yaşandı. Hastane dönüşü Çaycuma ilçesine gitmek isteyen Nevzat B. (55) idaresindeki 67 ZV 819 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç ters dönerek takla attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil bir süre sonra durabildi. Sürücünün imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan sürücü Nevzat B.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi yaptı. Ancak sürücü herhangi bir yara almadığını söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Bir süre şoka giren sürücü Nevzat B. "Hastaneden dönüyordum. Kontrole gitmiştim. Dönüşte eve gidiyordum. Yanımdaki araç beni sıkıştırınca frene basayım dedim. Sonra böyle kaza oldu. Yaklaşık 20 metre sürüklendim" diye konuştu.

Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Aracın ön tekerlekleri ise çarpmanın etkisiyle araçtan koparak yola savruldu. Adeta parçalara ayrılan araç çekici yardımıyla kaza yerinden uzaklaştırıldı.

Olay yerinde kazayı izleyen bazı vatandaşlar ise yolun kaygan olması sebebiyle bölgede sıklıkla kaza yaşandığını ifade etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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