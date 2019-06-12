Bu Aralar Sıkça Duyduğumuz 'Işın İzleme Teknolojisi' Nedir? İşte Tüm Bilinmesi Gerekenler

Kaynak: WebTekno

Nvidia'nın RTX 2000 serisi grafik kartlarıyla birlikte 'ışın izleme teknolojisi' hayatımıza girdi ancak bugün bu teknolojiyi destekleyen kartlar yalnızca RTX'le sınırlı değil. GTX kartların da 'kısmen' desteklediği bu yeni ışık tekniği, yeni ve pahalı kartların 'kaldırabileceği' bir teknoloji olsa da birçok Nvidia grafik kartının bu teknolojiyi deneyimleyebildiğini biliyoruz. Peki, ışın izleme teknolojisi nedir ve grafik kartınızı yenilemeye değecek bir teknoloji mi?Grafik teknolojilerini açıklamak genellikle zor olsa da ışın izleme teknolojisi nispeten daha kolay bir şekilde açıklanabiliyor. En basit tanımıyla teknoloji sayesinde ışığın gerçek dünyadaki hareketleri taklit ediliyor. Başka bir deyişle oyundaki farklı sahneler için önceden tasarlanmış bir ışıklandırma yapmak yerine ışın izleme, simüle edilmiş bir ışığın yolunu takip ediyor.Işın izleme teknolojisinin gerçek hayattaki ışıkla arasındaki muazzam benzerlik, daha gerçekçi 3B render tekniklerini hayata geçirme konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Ortada bulunan tek sorun, bu teknolojiyi simüle etmenin oldukça zor olması. Işığın gerçek hayattaki hareketlerini tekrardan oluşturmak fazlasıyla karmaşık ve ciddi donanımlar gerektiriyor. Dahası, her ışık noktasının simüle edildiği Nvidia ışın izleme render'ları bile 'gerçek' ışın izlemeden hâlâ fazlasıyla uzak.Işın izleme teknolojisini kullanan birçok oyun, genellikle rasterizasyon ismi verilen karma bir tekniği kullanıyor. Oyunların büyük çoğunluğunda alışık olduğumuz ışıklandırma tekniği kullanılırken su birikintileri ve parlak metaller gibi yüzeylerde ışın izleme teknolojisine başvuruluyor. Aşağıda görebileceğiniz Battlefield V videosunda bulunan su yansımaları da buna bir örnek olarak gösterilebilir.Işın izleme teknolojisi sayesinde çok daha gerçekçi gölgeleri karanlık ve aydınlık ortamlarda yakalamak mümkün. Benzer bir kaliteyi ışın izleme teknolojisi olmadan almaksa inanılmaz derecede zor. Geliştiriciler, ciddi manada dikkatli ve kontrollü bir ışık çalışması sonucunda bu etkiyi yalnızca 'vermiş gibi' yapabilir ancak ötesine geçemez.Sizce böyle bir teknoloji için grafik kartınızı yükseltmek mantıklı olur muydu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.