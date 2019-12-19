"Bu ay sonuna kadar bütün atamaları gerçekleştirmiş olacağız"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hem engelli kardeşlerimizin hem şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın hem de sosyal hizmet modellerimizden yararlanan gençlerimizin bu ay sonuna kadar bütün atamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Tercihlerini gerçekleştiren 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın da atamalarını yarın içinde gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek isterim" dedi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda toplandı. Toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu görevlileri sendikaları ve bağlı bulundukları konfederasyonlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada 2002 yılında 392 lira olan en düşük devlet memuru aylığının 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla 3 bin 720 liraya çıktığını ifade ederek, "Bu da nominal olarak yüzde 850 enflasyondan arındırılmış şekilde yüzde 102 oranına artışa tekabül ediyor. Ortalama devlet memuru aylığına baktığımızda 2002 yılında 578 lira iken, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla 4 bin 485 liraya yükselmiş durumda. Nominal düzeyde yüzde 675, enflasyondan arındırılmış şekilde yüzde 65 oranında bir artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmeme sözümüzü yıl be yıl tutmaktayız. Bu iyileştirmelerdeki aktif rolümüz ve refahı toplumun geneline yayma anlayışımızla hassasiyetimizle bu rakamlardan aşikar. Özel politika gerektiren gruplara yönelik yaptığımız hizmetlerde çok ciddi iyileştirmeler yapıyoruz" diye konuştu.

"BUGÜN KAMUDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL SAYIMIZ 4 MİLYONA YAKIN"

10 gün önce yayımlanan UNDP İnsani Gelişme Raporu'nda Türkiye'nin ilk defa "Çok Yüksek İnsani Gelişme" kategorisine yükseldiğini hatırlatan Selçuk, "Bu sene bu endekste 189 ülke arasında 59. sıraya yükselmiş durumdayız. Güçlü devlet ifadesinden de öncelikle bunu anlamaktayız. Yürüttüğümüz rasyonel politikalarla kamudaki insan kaynaklarımızı hem nicelik hem de nitelik olarak iyileştirme yolunda pek çok adım attık. Bugün kamuda istihdam edilen personel sayımız 4 milyona yakın" dedi.

"SENDİKALAŞMA ORANI YÜZDE 67'YE ULAŞTI"

2002'den bu yana din görevlisi sayısında yüzde 72, öğretmen sayısında yüzde 81, doktor sayısında yüzde 157, hakim ve savcı sayısında yüzde 185, hemşire sayısında yüzde 294, uzman, müfettiş gibi kariyer meslek mensubu sayısında ise yüzde 352 oranında artış sağlandığını dile getiren Selçuk, "Tamamı insanlara, yani kamuya hizmet sunan meslekler. Son 17 yıldan bu yana kamu görevlileri sendikacılığındaki sendikalılaşma oranı sürekli olarak artmakta. 2002 yılında bu oran neredeyse yüzde 48 iken, 2019 yılına geldiğimizde bu rakamın yüzde 67'ye ulaştığını görmekteyiz. Bizler, hak temelli ve çalışma barışını sağlamaya yönelik bir anlayış çerçevesinde kamu görevlilerinin sorunlarına ve taleplerine sahip çıkmayı kendimize daima düstur edindik" dedi.

"HÜKÜMETLERİMİZİN 17 YILLIK BÜTÜN BU İCRAATLARI, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN YANA DURUŞUMUZU NET OLARAK ORTAYA KOYMAKTA"

Bakan Selçuk, "2010 yılında Yüksek Askeri Şura'nın ilişik kesme kararları yargı denetimine açtık. Kamuda başörtüsü yasağını Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve aziz milletimizin desteğiyle yürürlükten kaldırdık. 28 Şubat sürecinde başörtüsü sebebiyle aday memurken görevine son verilen memurlara kurumlarında yeniden atanma imkanı sağlamış olduk. Kamu personel yönetiminde genel olarak biz demokratikleşmeye uygun düzenlemeler yapmayı önemsemekteyiz. Hükümetlerimizin 17 yıllık bütün bu icraatları, hak ve özgürlüklerden yana duruşumuzu net olarak ortaya koymakta. İnsanı merkeze alan politikalarla sosyal devlet olgusunu güçlendirmek temel hedefimiz. Ekonomide, siyasette, sosyal politikalarda değer üreterek, insanı ve toplumu güçlendiren adımlar atmayı önemsiyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan sosyal politika uygulamalarını geliştirmeyi önemsiyoruz. Her vatandaşımıza dokunmayı istiyoruz. Özel politika gerektiren gruplarımızı da önceliyoruz. Engelli kardeşlerimize yönelik yaptığımız çalışmalar bu konuda güzel bir örneklerden biri" dedi.

"572 ŞEHİT ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN DA ATAMALARINI YARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Engelli bireylerin kamuda istihdamına özel önem verildiğini kaydeden Bakan Selçuk, "2002 yılında göreve geldiğimizde kamu kurum ve kuruluşlarında sadece 5 bin 777 engelli kardeşimiz çalışıyordu. Bugün ise kamuda engelli çalışan sayımız yaklaşık 10 kat artarak 56 bine ulaşmış durumda. Bugün tercihleri başlayan engelli kardeşimizin de bu ay içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayacağız. Bu toprakları bizlere vatan yapan şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu yerine getirmek için çalışmalarımızı da aralıksız sürdürmekteyiz. 2002 yılına kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımıza istihdam hakkı sağlanmışken, bu sayı 36 bini aşmış durumda. Bu çerçevede kamu kurumlarımızda bugüne kadar toplamda 42 bini aşkın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın istihdamını sağlamış durumdayız. Ayrıca tercihlerini gerçekleştiren 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın da atamalarını yarın gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek isterim" şeklinde konuştu.

"BU AY SONUNA KADAR BÜTÜN ATAMALARINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Ay sonuna kadar bütün atamaların yapılacağı müjdesini veren Bakan Selçuk, "Bu kapsamda bugüne kadar atamasını yaptığımız gençlerimizin sayısı 50 bine yaklaştı. 2018 yılında yaptığımız düzenlemeyle yılda bir defa yapılan atama sayısını da üçe çıkardık. Bu kapsamda hak sahibi olan gençlerimiz de artık öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen unvanlara atanmakta. Ayrıca şu anda tercih süreci devam eden gençlerimiz var. Atamalarını da bu ay sonuna kadar gerçekleştirmiş olacağız. Hem engelli kardeşlerimizin hem şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın hem de sosyal hizmet modellerimizden yararlanan gençlerimizin bu ay sonuna kadar bütün atamalarını gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz - Hülya Keklik - Emre Yüzügüldü/İHA)

Kaynak: İHA