Bu Bağışlar Hayata

300'e yakın öğrencinin bağışta bulunduğu etkinliğin Şile kampüsündeki bölümüne Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu da katılarak, kan bağışı konusunda gösterdikleri istek ve duyarlılık için öğrencilere teşekkür etti.

Işık Üniversitesi Türk Kızılayı Kulübü'nün Türk Kızılayı ile birlikte organize ettiği ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kan ve Kök Hücre Bağışı Etkinliği kapsamında, 'Sende Işık Kızılay'da Hayat Var' sloganıyla Şile ve Maslak kampüslerinde bir araya gelen Işıklı öğrenciler, kan bağışında bulundu.

İki kampüste 300'e yakın öğrencinin bağışta bulunduğu etkinliğin Şile kampüsündeki bölümüne Şile Belediye Başkanı Mimar Can Tabakoğlu da katılarak, kan bağışı konusunda gösterdikleri istek ve duyarlılık için öğrencilere teşekkür etti.