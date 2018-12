'Bu Barbar Medeniyetin Sonu Yaklaşıyor"

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:11



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:11

Uluslararası Müslüman Alimler Derneği Başkanı (UMAD) ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahap Ekinci , " Kuran ve Peygamberin hadislerinden hareketle bu barbar batıl medeniyetinin sonun yaklaştığını görebiliyoruz. Bizlere düşen görev ise bu batıl ve karanlık kapının kapanması için mücadele etmektir." dedi.Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (ESAM) tarafından, "Değişim ve Dönüşümleriyle Yeni Dönem ve İslam Birliği " temasıyla düzenlenen "27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi" İstanbul 'da devam ediyor.Kongrenin ikinci gününde düzenlenen "Medeniyet krizi ve yeni dönemin inşası" oturumunda konuşan Ekinci, insanlığın sosyal, ahlaki, siyasi, kültürel ve zihinsel bir kriz yaşadığını, Suriye Libya ve dünyanın muhtelif yerlerinde yaşananların bunun en somut örneği olduğunu söyledi.İnsanlık tarihinde hak ve batılın sürekli bir mücadele içinde olduğunu ve hakkın her zaman galip geldiğini anlatan Ekinci, dünyada yaşanan insanlık trajedisinin aydınlıkla sonuçlanacağına dair umudu bulunduğunu ve bunun inşası için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini kaydettiMedeniyet adı altında insanlığın büyük bir krizle karşı karşıya geldiğini ifade eden Ekinci, "Her medeniyet krizinde Allah bir peygamber göndermiştir ve insanlığı krizden kurtarmıştır. Bu süreç peygamberimizden sonra kapanmıştır. Bundan sonra da peygamber gönderilmeyecektir. Ama Allah insanlığın içinde olduğu krizlere çözüm üretecek öncüler alimleri göndermiştir. İki tür medeniyet vardır. Biri hakka ve adalete dayanan medeniyet diğeri ise güce dayanan medeniyet. Bugün güce ve kuvvete dayalı medeniyetin neden olduğu krizler yaşıyoruz. Bu iki medeniyet arasında tarih boyunca krizler yaşanmıştır. İslam coğrafyasında ve dünyanın başka başka yerlerinde yaşananları hepimiz çok yakından biliyoruz. Dünyanın her yerinde bir vahşet, zulüm yaşanıyor. Ama biz inanıyoruz ki geçmişte olduğu gibi tüm insanlığın insanca yaşayacağı ve Allah'ın Kuran'da vadettiği mesajın tezahür etmesi çok yakındır. Allah bu mesajla tüm dünyaya ve insanlığa rahmet ve adalet saçacağı mesajını da veriyor. Hak geldiği zaman batıl ve karanlık ansızın son bulacaktır." diye konuştu.Ekinci, güce dayalı medeniyetlerin teknolojik anlamda da daha üstün olduğunu ve bu güçle dünyayı kaosa sürüklediğini, ama bu medeniyetin maneviyata dayalı medeniyetler karşısında yok olmaya mahkum olduğunu anlattı:Ekinci şöyle konuştu:"Müslümanlar özellikle İslam coğrafyasında yaşanan insanlık krizi karşısında Allah'ın ve Peygamberin mesajını unutmaması gerekiyor. Cenab-ı Allah Kuran'ı Kerim'de Maide suresinde '...kim ki bilimden, adaletten, hukuktan, eşitsizlikten ve tevhidden yüz çevirirse, haktan saparsa Allah bir kavim, bir topluluk getirecek ve o kavim, o topluluk o karanlık çağın kapısını kapatıp adalet, ilim ve irfanın kapısını açacaktır.' dolayısıyla bu ayetten baktığımız zaman inşallah bu karanlık çağın kapatılmasının başlangıcında olduğumuzu yaşanan gelişmelerden hissediyor ve görüyoruz. Ayrıca Peygamberimizin hadislerinden hareketle de bir avuç ırkçı emperyalist, siyonistin dünyaya tahakküm ettiği sürecin sona erdiğini de görebiliyoruz. Bizim için önemli olan bu barbar batıl medeniyetinin sonun yaklaşmasıdır. Bizlere düşen görev ise bu batıl ve karanlık kapının kapanması için mücadele etmektir.""Bu çağın imkanlarını doğru okumak zorundayız"Anlattığı bir hikaye ile İslam dünyasını bir çuvala doldurulmuş ve baş dönmesi yaşayan farelere benzeten Irak İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Abed Majid Al Zubaidi ise "Biz fare değiliz, biz aslanız. Biz medeniyet kurmuş bir ümmetiz. Bu çuvaldan çıkmalıyız. Başkalarının vesayetinden, hegemonyasından kurtulmak zorundayız. Geleceğimizi kurgulamak için hiç kimseye izin vermemeliyiz. Biz yeni bir dönemde yeni bir çağdayız. Oyunların yeniden kurgulandığı, kuralların yeniden belirlendiği bir dönemdeyiz. Yeni yöntemler belirlemek ve buna göre bir gelecek kurgulamak zorundayız." dediBilim, teknoloji ile beraber hızla değişen, yenilenen dünyada İslam dünyasının gençlerinin de etkilendiğine ve buna göre formüllerin bulunmasının zorunlu olduğuna değinen Zubaidi şunları kaydetti:"Gençlerimize yeni fikirler yeni yöntemler sunmak zorundayız ki gençlerimiz bu bayrağı yeniden üstlensinler, onun taşıyıcısı olsunlar. Biz düşmanlarımızın yöntemlerini doğru anlamak zorundayız. Tüm başarısızlığımızı komplo teorilerine yükleyerek bu işten sıyrılamayız. Bu işteki başarısızlığımızı bir kenara atamayız. Bu müdafaa hukukunda neredeyiz, kendimiz savunma çerçevesinde ne yapıyoruz? Bu çağın imkanlarını doğru okumak zorundayız. Aynı şekilde Kuran ve sünneti de bu çağın ihtiyaçlarına göre yeniden ve doğru okumak zorundayız ve gençlerimize doğru bir şekilde aktarmak zorundayız.""27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi", bugün kapanış bildirgesiyle sona erecek.