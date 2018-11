22 Kasım 2018 Perşembe 12:06



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretten vergi alınıyor, bu başlı başına bir ayıptır. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir " dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Atalay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, başta asgari ücret, kıdem tazminatı, iş kazaları, emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere pek çok konuyu birlikte değerlendirdiklerini belirterek, "CHP olarak toplumun her kesiminin sorunlarını dile getirmekle görevliyiz. İşçilerin büyük sorunları var. Sigortasız çalışan binlerce işçi var. Sendikasız binlerce işçi var. Kayıt dışı istihdamla mücadele diye defalarca program açıklandı ama bunların hiçbirisi tutmadı. Kayıt dışı işçiliği önlemek istiyorsanız bunun en etkili yolu sendikalaşmaktır. Eğer bir iktidar gerçekten bu konuda samimiyse örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırmış olur. Asgari ücretle ilgili duyarlılığımız öteden beri var. Asgari ücret 900 civarında iken biz net bin 500 lira olmasını istedik. Hükümet bin 500 lira olmaz demişti. Biz bütün belediye başkanlıklarımızda asgari ücreti net bin 500 lira yaptık. Bunun uygulanabildiğini gösterdik. Sayın başkan 2 bin lira olması konusunda bir görüşü var, biz seçim bildirgesinde 2 bin 200 lira olmalı demiştik. Başkan güzel bir çıkış yapıyor, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonuna bir kadını görevlendireceğiz o çalışacak.' Ben geçen konuşmamda bir ev hanımını çağırırsanız tasarruf nasıl yapılır iktidara öğretir demiştim" şeklinde konuştu.EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR"Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerilerimizi parlamentoya sunduk fakat iktidar partisi ve MHP oyları ile reddedildi" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz gündeme getirmeye devam edeceğiz. İş kazalarında Avrupa'da birinciyiz, terörden daha fazla iş kazalarında can kaybımız var. Gerçekten de işçiler önlem alınmadan iş alanlarına sürülüyor. Kazalar meydana geliyor. Bir kişinin hayatını kaybetmesi değil bir ailenin hayatını kaybetmesi anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Taşeronlaşmanın engellenmesi gerektiğini ve her işçinin kadrolu olması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bir grup işçinin kadroya geçtiğini ancak hala kadroya geçemeyen binlerce işçi olduğunu kaydederek, parlamentoda taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusunda her türlü mücadeleyi yapacaklarını söyledi."ASGARİ ÜCRETLİ VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLMEKTEDİR Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Asgari ücret 2 bin lira isteniyor. 2 bin lira nedir? 2 bin lira ile kira mı ödenir, çocuğun masrafı mı karşılanır, günde üç öğün yemek mi yenir? Mütevazi davranıyorlar. 2 bin lira istiyorlar. Asgari ücretten vergi alınıyor, bu başlı başına bir ayıptır. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir. Saraylarında oturarak işçinin sesini duymayanlar sağırdırlar. Enflasyonun altına düşmeyin Sayın Başkan. Mutfakta yangın var. 2 bin lira başlayalım diyorsunuz, üstüne enflasyon arttıkça onun üzerine zam istiyorsunuz, biz de size destek vermeye devam edeceğiz."(İHA)