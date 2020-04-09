Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bu beldede tüm araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde korona virüs tedbirleri kapsamında araçlar ücretsiz dezenfekte edilirken, beldede bugüne kadar pozitif vaka görülmediği öğrenildi.

09.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:07
Bu beldede tüm araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor
Uşak 'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde korona virüs tedbirleri kapsamında araçlar ücretsiz dezenfekte edilirken, beldede bugüne kadar pozitif vaka görülmediği öğrenildi.

Korona virüsü neredeyse yurdun tamamına yayılırken, Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde bugüne kadar hiç pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi. Beldede virüsün yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren alınan tedbirlere vatandaşlar tarafından büyük oranda uyulurken, sokaklar, dükkanlar, evler ve kamusal alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Beldede araçlar da ücretsiz dezenfekte ediliyor. Araçlarını içerisinde bitkisel ürünlerin bulunduğu özel ilaçla dezenfekte ettiren vatandaşlar ise uygulamadan memnun.

"Beldemizde bir vaka görülmemiştir"

Oto yıkama servisini 6 ay önce kurduklarını ifade eden Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Güngör Oral, korona virüs salgını çıktıktan sonra araçları ücretsiz dezenfekte işlemine başladıklarını kaydetti. Oral, "Kasabamızdaki servis araçları başta olmak üzere dışarıdan gelecek tüm vatandaşların araçlarına iç dış yıkama yaptıktan sonra dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Biz kasaba içerisinde olsun, araçlarımızda olsun her türlü hijyeni sağlıyoruz. Bundan dolayı da beldemizde bir vaka görülmemiştir. İnşallah bundan sonra da görülmemesini ümit ediyoruz. İnsanlar oldukça memnun. Araçlarını getirip dezenfekte ettiriyorlar" dedi.

Korona virüs salgınının en yakın zamanda sona ermesini temenni eden Oral, "Özellikle sağlık çalışanlarımıza, jandarmamıza, emniyet güçlerimize de bugünlerde yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

"İnşallah hiçbir vaka görülmez"

Araç dezenfekte işleminden memnun kaldığını belirten Murat Aydoğ, "Araçlarla giriş çıkış yaptığımız için başkanımız dezenfekte olayına dikkat ediyor. Araçla ilgili iç dış yıkamamızı yaptırıp, dezenfekte ettiriyoruz. Herhangi bir ücret ödemiyoruz, araçlarımızı temizletip gidiyoruz. Çok şükür kasabada başkanımızın ve kasaba çalışanlarının almış olduğu önlemlerden dolayı herhangi bir vaka görülmediğini biliyoruz. İnşallah hiçbir virüs vakası görülmeden bu olaylar kapanır gider" şeklinde konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılcasöğüt, Banaz, Uşak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››Bu beldede tüm araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:48: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Haber 14:48: Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Haber 14:47: Türk Polis Teşkilatı 175'inci yılını kutluyor - Haber 14:47: KİLİS Suriye'deki kamplarda salgın tedbiri - Haber 14:46: Korona virüsle mücadelede Japonya'dan yeni adım - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı - Magazin 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor