Bu belirtiler Parkinson hastalığının habercisi olabiliyor!

Ellerde para sayar tarzda titreme, yürümede yavaşlama, düşme… Parkinson hastalığı günümüzde Alzheimer hastalığından sonra en sık rastlanan, sinir hücrelerinin ilerleyici hasarına bağlı olarak sinir sistemi fonksiyonlarının kaybına neden olan bir hastalık.

Hastaların yüzde 10'undan azını oluşturan ailesel olgularda hastalık 40'lı yaşlarda hatta daha erken başlayabiliyor" diyor. Parkinson hastalığını tamamen önlemek mümkün olmamakla birlikte, alınacak bazı önlemlerle hastalığı geciktirmenin, tanı almış olan kişilerde de hastalığın ilerleme hızını yavaşlatabilmenin mümkün olabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, Parkinson hastalığının belirtilerini ve üç etkili önlemi anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Düzenli egzersiz

Sadece hastayı değil, hastanın ailesi ve bakım verenlerin yaşam kalitesini de olumsuz etkileyen Parkinson hastalığından korunmada düzenli egzersiz, beyin üzerindeki koruyucu etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış en önemli yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar; düzenli egzersiz yapanlarda Parkinson hastalığı görülme sıklığının daha düşük olduğunu gösterirken, Parkinson hastalığı tanısı alan kişilerde egzersiz terapilerinin ilaç tedavileri ile birleştirilmesinin de hastaların fiziksel kapasitelerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

Akdeniz diyeti

İyi bir egzersiz programını doğru bir diyet programı ile de desteklemek şart. Bu noktada özellikle Akdeniz diyeti büyük önem taşıyor. Alzheimer hastalığından da koruyucu etkisi olan Akdeniz diyeti Parkinson hastalığından korunmada da etkili. Dr. Mustafa Seçkin "Ancak unutulmamalıdır ki tek bir diyet tipi herkese uygulanamaz. Bu nedenle, uygulanacak diyet kişilerin ihtiyaçlarına ve eşlik eden ek hastalıklara göre düzenlenmelidir" diyor.

Doğal besinler tüketme

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda; Parkinson hastalığından korunmada doğal beslenmenin önemine vurgu yapılıyor. Pestisit veya diğer tarım ilaçlarını içeren gıdaların Parkinson hastalığı riskini artırdığına işaret ediliyor. Süt ve süt ürünlerinin aşırı tüketilmesinin de vücutta kronik bir enflamasyona neden olduğu ve Parkinson hastalarının diyetinde bu tip gıdaların azaltılması gerektiği düşünülüyor.