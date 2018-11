"Bu Bir Mücadele, Pes Etmek Yok"

Burada konuşan Başkan Taban, temizlik hususuna dikkat çekerek; "Yurtdışında gittiğim gezdiğim şehirlerde zerre ne çöp ne atık görebiliyorsunuz. Hemen şu çelişkiyi yaşıyorum; ben Müslüman ülkeden geliyorum, gittiğim ülke gayrimüslim bir ülke. Bunu bunlar başarmışsa biz niye eksiğiz. Ama pes etmek yok, bu bir mücadele" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Alanyurt Hüdai Camiinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcısı Adil Kansu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan kahvede hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban; "3 gündür yurt dışındaydım. Akşam itibariyle geldik. Bu sabah tekrar programlarımıza başladık. Fransa'da özellikle Posoflu hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı ve kültür işbirliği yaptığımız Cenon şehrindeydik. Bereket Sofrası buluşmalarımızı da Ekim ayı itibariyle başlatmış olduk. Her hafta farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde hemşerilerimizle bir araya gelerek hem namazlarımızı bir yandan eda ediyoruz hem de vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz. Vatandaşlarımızın bize iletmek istediği, söylemek istediği bir şey varsa onları da dinlemiş oluyoruz" dedi.

ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR İNEGÖL ŞEHRİ OLUŞTURMAK İSTİYORUM

Yurt dışı gezisi sonrası edindiği izlenimleri de konuşmasında paylaşan Başkan Taban, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her yurt dışına çıkışımızda şunu söylüyoruz; gerçekten ülkem adına övünülecek çok şey görüyoruz ama şehrim adına da hemen mukayese etmek durumunda oluyorum. Onun kaldırımı nasıl, bunun sokağı nasıl, daha nasıl güzellikler var, bizde olmayıp onlarda olan ne? Hamdolsun insanlık bakımından Türk ve Müslümanların önünde hiçbir topluluğun olmadığını düşünüyorum. Ancak şehirleşme anlamında eksiklerimizin olduğunu görüyoruz. Beraberinde ortak yaşam kuralları açısından da kısmen eksiklerimizin olduğunu düşünüyorum. Bunların tabi sevk ve idaresi noktasında sorumluluk yöneticiler olarak bizlerde. Muhakkak bu eksiklikler bizlerindir. Ama ben örnek gösterilen bir İnegöl şehri oluşsun istiyorum. Buna da katkı koyacak olan siz vatandaşlarımızsınız."

SİZLERE İHTİYACIMIZ VAR

"Göreve geldiğimiz günden bu güne vatandaşlarımızı yönetime ortak etmeye çalışıyorum. Bunu niçin yapıyorum, işte o dışarıda gördüğüm örneklerden dolayı yapmaya çalışıyorum. Hiçbir hareketin vatandaşı, toplumu yanına çekmeden başarılı olma şansı yok. Duyarlı vatandaş seviyesine gelmediğimiz sürece de bir şeyleri aşma imkanımız yok. Her köşeye bir polis, zabıta, her caddeye, sokağa kamera yerleştirme imkanımız yok. Ancak bu şehirde yaşayan, bu muhitte yaşayan tüm vatandaşlarımız gördükleri aksak ve eksikleri, önerileri, eleştirileri ilgili kurumlara iletirlerse o zaman sorunlar çok daha hızlı çözülecektir. Veya kurumların daha aktif, daha seri, daha hızlı çalışması noktasında vatandaşta bu işin denetleyicisi olacaktır. O yüzden sizlere çok fazla ihtiyacımız var. Yani görmüş olduğumuz eksik ve aksakları atlamadan, bu İnegöl bizlerin diyerek sahip çıkmak durumundayız."

HER SOKAĞA, HER CADDEYE TEK BAŞIMA YETİŞEMEM

"En çok yaşadığım sorunlardan bir tanesi; nereye gitsem, Sayın Başkanım iyi ki geldiniz şikayetlerimiz var diyorlar. Ben Başkan olarak yılın 365 günü her sokak ve mahalleyi gezsem, her yere yetişme şansım yok. 2000 sokağımız, 220 tane caddemiz var, yıl 365 gün. Bu şehirde yaşayan yaklaşık 300 bin nüfus var. Ben her günümü dolu dolu geçiriyorum ama buna rağmen yetişemediğim yüzlerce insan var. En azından yetişebildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum, lütfen duyarlı olalım."

PES ETMEK YOK

"Elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama farkında olmadan kirlettiğimizi de ifade etmek istiyorum. Burada temizleyen, bu kirliliği bertaraf etmeye çalışan benim kurumum ancak temizlik temizleyerek gerçekleşmiyor. Bunu kirletmeyerek gerçekleştirmek durumundayız. İnanın çok duyarlı insanlar var şehrimde. Elindeki çöpü atacaksa mutlaka bir çöp kovası arayıp ona atan, bulamasa dahi elindeki çöpü yere atmayan, nerede çöp bulursa oraya atan vatandaşlarımız da var. Ama çöp kovasının olmaması çöpün yere atılması için bir mazeret değil. İnanın o gittiğim gezdiğim örneklerde zerre ne çöp ne atık görebiliyorsunuz. Hemen şu çelişkiyi yaşıyorum; ben Müslüman ülkeden geliyorum, gittiğim ülke gayrimüslim bir ülke. Bunu bunlar başarmışsa biz niye eksiğiz diyorum. Caminin lavabosuna giriyorsunuz, avlusuna giriyorsunuz kirli. Buraya kim gelir diyorum, burada namaz kılan insanlar. Ama neden kirli bırakıyoruz? Pes etmek yok, bu bir mücadele. Bunu biliyorum. Konu sadece temizlikten de ibaret değil. Kurum olarak bizim de eksiğimiz aksağımız çok. Ancak sürekli kendimizi yenileyerek vatandaşımızı merkeze koyarak çalışıyoruz."

BİZ NEREDE HATA YAPTIK

"2019 yılında köklü bir alt yapı çalışması başlayacak Büyükşehir Belediyemiz tarafından. Fransa'da gittiğimizde oradaki belediye başkanına sordum; nüfusları 25 bin 270 binlik Bordeaux şehriyle iç içe geçmiş bir şehir. Alt yapınızı ne zaman tamamladınız dedim, 70 yıl önce dedi. 1700'lü yıllarda yapılmış binalar halen taş gibi ayakta. Bunları görünce insan düşünüyor biz nerede hata yaptık. Ama tabi hiçbir şey için geç kalınmış değil. Hayat bir mücadele, biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu şehrin gelecekte parmakla gösterilen bir şehir olmasını istiyorum. Bunun için çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından vatandaşların kendi bölgeleri ve İnegöl'e ilişkin sorun, talep ve önerilerini iletmesiyle devam eden Bereket Sofrası Buluşmasında, mahalledeki sorunlar da dile getirildi.