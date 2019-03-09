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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bütün Sivaslılar hangi partiye oy veriyorlarsa versinler, hepsi bizim kardeşimiz. AK Parti'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi, BBP'lisi hepsi bizim kardeşimiz. Bu bir savaş değil, bu bir seçim ama bunu bir savaş olarak gösteriyorlar." dedi.Ağbaba, partisinin Sivas Belediye Başkan adayı Ali Akyıldız'ın Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçim dönemine girdiklerini belirterek, "İki grup var. Bir grup umudu, yapacaklarını, seçilince ne yapacağını, kentleri nasıl yöneteceğini anlatıyor. Bir grup da karşısındakini ayrıştırıyor, tehdit ediyor, hakaret ediyor, suçluyor. Cumhurbaşkanı olan birinin ülkeyi bölmemesi, toplumu kutuplaştırmaması gerekiyor." diye konuştu.Sürekli olarak bekanın gündeme getirilmesini eleştiren Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:"Cumhurbaşkanı, 'Siyaset kutuplaştırmamalı, gönülleri buluşturmak için yapılır.' diyor. Güler misin ağlar mısın? Seçim döneminde ne konuşulur, seçim konuşulur, vaatler konuşulur. Ne konuşuluyor terör, ne konuşuluyor beka. Ekonomi çökmüş, insanlar aç durumda. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye oy veren de Sivas'taki vatandaş da yoksul, borçlu, doğru değil mi? Türkiye'nin en önemli kurumları satılmış durumda. Geçen yıl Ali Akyıldız ile 25 şeker fabrikasını 45 gün boyunca gezdik. 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' dedik. Ne diyorlar, 'Beka' diyorlar. 24 Haziran seçimlerini hatırlıyor musunuz? Ne diyorlardı? '24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanına, başkanlık sistemine oy verelim Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapın Türkiye uçacak.' diyorlardı. 'Dolar düşecek, faiz inecek, işsizlik azalacak, Türkiye uçacak.' diyorlardı. Altı ay içerisinde uçacak Türkiye'den beka sorunu olan Türkiye'ye geldik. Uçarken çakıldık."Ağbaba, Sivaslılar hangi partiye oy verirlerse versinler kardeşleri olduğunu söyleyerek, "AK Parti'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi, BBP'lisi hepsi bizim kardeşimiz. Bu bir savaş değil, bu bir seçim ama bunu bir savaş olarak gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.Proje tanıtım toplantısına, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Başkanı Ahmet Turan Temel, il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı.