Bu birliktelik İzmir'i engelsiz kent yapar

Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Koştu, "Yaşam alanlarında günlük hayatın sürdüğü cadde ve sokaklarda, ulaşımda engelleri kaldırıp, engelsiz kentler oluşturmalıyız. Birlikte hareket ettiğimizde başarıyı yakalamamız kaçınılmaz" dedi.

Bergama Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Koordinasyon Toplantısı'na İlçe Belediyeleri Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürleri ve Engelli Merkezleri sorumluları katıldı. Toplantı öncesi bütün misafirler, Bergama'nın tarihi ve ören yerlerini gezerek bünyesinde üç binyıllık bir tarihi barındıran ve Tarihin nefes aldığı kent olan Bergama hakkında bilgiler aldılar. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Bergama'ya hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Gezinin ardından Bergama Belediyesi Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıya geçildi. Engelli merkezleri işleyişi, erişebilirlik ve 2020 yılı içerisinde nelerin yapılabileceği konuları masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yaptıkları çalışmalar ve deneyimler anlatılıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 2020 yılı içerisinde neler yapılabileceği değerlendirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Müdürü Mahmut Akın, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Karşıyaka, Bornava, Menemen, Çeşme, Çiğli, Buca, Beydağ, Seferihisar, Urla, Selçuk, Menderes, Kemalpaşa ve Foça belediyelerinden katılım gerçekleşti.