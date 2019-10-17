Denizlispor'un defans oyuncusu Zeki Yavru, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında verdiği asker selamı sonrası UEFA tarafından açılan soruşturmaya tepki göstererek, "Açıkçası benim çok zoruma gitti. Çünkü bu bizim simgemiz, asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Denizlispor, maçın hazırlıklarını sürdürürken antrenman öncesi futbolcular basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Zeki Yavru, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı hakkındaki 'Asker selamı' soruşturmasına değinerek, "Bu konuda açıkçası kendi adıma çok üzüldüm, çünkü bizim ülkemizde bildiğiniz gibi bugüne kadar hiç deşmedik ama yabancı kuralı serbest kimsenin buna bir lafı yok. Takımlarda en az 14 tane oyuncu var, geliyorlar misafir ediyoruz. En iyi şekilde ülke olarak da ağırlıyoruz. En iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Tabiki de en iyisini görsünler. Onlar misafirler bizler için hepsi en iyisini yaşasın hiçbir sıkıntı yok ama bizim lejyoner oyuncularımız asker selamı verdi diye takımlarında taraftarlarından camialarından tepki yiyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Açıkçası benim çok zoruma gitti. Çünkü bu bizim simgemiz. Asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok. Bunlara zaten kendi oyuncularımız gerekeni yapıyorlar. Evet asker selamını da veriyorlar. Dik duruşlarını gösteriyorlar ama işte gördük bir arkadaşımızı kadro dışı bıraktılar. İşte paylaşımlarından dolayı öyle şeyler bizim zorumuza gidiyor. Biz onları kapımızı açık misafir ederken hepsini en iyi şekilde ülke olarak ağırlamaya çalışırken bu tür sorunlarla karşılaşmak çok üzücü. İnşallah bir daha böyle sorunlarla karşılaşmayız" diye konuştu.

(GC-ORT-S)

Kaynak: İHA