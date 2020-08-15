Bu bostanın mahsulü de geliri de ihtiyaç sahibi ailelerin

Tunceli'de bir kamu kuruluşunda çalışan 27 yaşındaki Seda Canpolat'ın 20 dönüm arazide kurduğu bostanından elde edilen mahsül de gelir de başta ihtiyaç sahibi çocuklar olmak üzere yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Canpolat, bir yıl önce ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek için başlattığı çalışmanın büyük destek görmesi üzerine gönüllü arkadaşlarıyla birlikte Uğur Böceği Dayanışma Grubunu kurdu.

Son bir yıl içinde başta köy çocukları olmak üzere yüzlerce aileye ulaşan Canpolat, daha çok yardımda bulunabilmek için bu sene Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyünde ailesine ait 33 dönümlük arazinin 20 dönümünü organik bostana dönüştürdü.

Burada yetiştirdiklerini ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ulaştıran Canpolat ve arkadaşları hem yardıma muhtaç vatandaşların hem de çocukların gönlünü kazandı.

Canpolat, AA muhabirine, bir kamu kurumunda çalıştığını ve insanlara yardım etmeyi kendine görev olarak gördüğünü söyledi.

Domatesten, bibere, patlıcandan kavuna mevcut

Bugüne kadar arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 2 binin üzerinde çocuğa yardım eli uzattığını belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Yaz aylarına girince daha fazla çocuğa ve aileye ulaşmak için ne yapabiliriz diye düşündük ve arazimizi değerlendirmek istedik. Burası yaklaşık 33 dönümlük bir yer ve 20 dönümüne sebze ektik. Bostanımızda domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz var. Buradan elde ettiğimiz gelirle çocuklara ve ailelere hediyeler dağıtıyoruz, erzak kolileri dağıtıyoruz. Yine buradan ihtiyaç sahibi aileler gelip ücretsiz sebzesini alabileceği gibi bizde toplayıp kendilerine ulaştırıyoruz."

Canpolat, bir hafta içinde 2 köyde yaşayan tüm vatandaşlara ücretsiz sebze dağıttıklarını ifade etti.

Arkadaşlarıyla birlikte insanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu duyguyu çoğaltmak için çabaladıklarını dile getiren Canpolat, "İnsanlar çok güzeller. Bizim kimseden kişisel bir beklentimiz yok. Sadece insanlara dokunabilmek ve onları mutlu etmek istiyoruz. Bir oyuncak bile bir çocuğu o kadar çok mutlu edebiliyor ki göz bebeklerinin içi gülüyor. Bu kadar güzel duygu yaşarken neden bunun devamı gelmesin" diye konuştu.

"Dayanışmayı tekrar hayata geçirmek istiyoruz"

Canpolat, insanları çok sevdiklerini ve arkadaşlarıyla herkesin yardımına koşmayı istediklerini vurguladı.

Yediden yetmişe herkese dayanışma duygusunu aşılamayı hedeflediklerini belirten Canpolat, şunları kaydeti:

"Hepsi bizim ailemiz, hepsi bizim çocuklarımız, yalnızca Tunceli'de değil, Elazığ'daki de bizim çocuğumuz yani Türkiye'nin her yerindeki çocuklar bizim çocuğumuz. Bütün aileler bizim ailelerimiz ve biz bunu bu şekilde görüyoruz. Biz unutulan bir duygu olan dayanışmayı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Bizimde içimizde bu kadar güzel duygular varken ve çevremizde çok güzel yürekli insanlar varken, neden bu dayanışma duygusunu hatırlatmayalım dedik. Bunu anlatmak ve insanlara dokunmak istiyoruz ve onlara paylaşmayı, dayanışmayı öğretmek ve insanları mutlu etmek istiyoruz."

Uğur Böceği Dayanışma Grubu gönüllüsü Erkan Çelik de "Uğur Böceği gönüllüsüyüm. Yaptığımız bu bostan çalışmasında insanların bizden daha çok ürün almalarını istiyoruz. Onlar ürün aldıkça bizde daha çok çocuğa ulaşacağız. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz." dedi.