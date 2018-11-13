Bu Boyayı Silen Ceza Yiyor

13 Kasım 2018 Salı 12:06



13 Kasım 2018 Salı 12:06

Kuru sıkı silahlarla ilgili bilinmeyen bazı ayrıntılar, kullanıcılarının 500 TL ile 5 bin TL arasında ceza yemesine neden olabiliyor.Son günlerde kullanımı ardan kuru sıkı silahlarla ilgili bilinmeyen bazı ayrıntılar kullanıcılarının başına ciddi dertler açabiliyor. Yakın mesafede kullanımında cilt yaralanmalarından ölüme varabilecek hasarlara neden olan kuru sıkı silahların, alımı, taşınması ve kullanılması da ciddi sorumluluklar gerektiriyor.Kurusu sıkı silah belde taşınmazSivas'ta yetkili olarak kuru sıkı silah satışı yapan Alper Erdinç, bu silahların temininin yasaların uygun gördüğü yollarla yapılması gerektiğini söyledi. Erdinç, "Kuru sıkı tabanca alabilmek için vatandaşlar bize sabıka kaydı ve kimlik fotokopisi getirir. Bu belgelere bakarak da 18 yaşından büyük ve sabıka kaydı yoksa faturasını keserek silah satışını yaparız. Silahların kutularının üzerinde yasal uyarıları vardır. Biz bu silah satışını yaparken müşterilerimize bu durumuzu izah da ederiz. Silahı aldıktan sonra Emniyet müdürlüklerine bağlı silah masasına giderler ve silahın kaydını yaptırırlar. Bunun silahı satın aldıktan sonra bir ay içerisinde gerçekleştirmeleri gerekir. Silahı buradan alacakları kayıt belgesi ile kutu içerisinde boş bir şekilde bir yerden bir yere nakil edebilirler. Ama üzerlerinde taşımak yasaktır" dedi.Turuncu boyayı silen yanarKuru sıkı silahların gerçek silahlardan ayırt edilebilmesi için namlu uçlarında turuncu boya bulunduğunu belirten Erdinç, "Silahların uçlarında kuru sıkı olduklarını belli eden turuncu boyaları vardır. Bu boyaları silmek ve insanların üzerinde taşıması yasaktır. Kayıt belgesi olmadan taşımak da yasaktır. Bu durumlar olmadığı zamanda ise 500 ile 5 bin lira civarında bir idari para cezası var. Bu durumlarda para cezasının yanında kuru sıkı tabancaya da el konuluyor" diye konuştu.Yakın mesafeden yaralarErdinç, kuru sıkı silahların yakın mesafeden ateşlendiğinde canlılara zarar verebileceğinin altını çizerek, "Kuru sıkı tabanca çok yakın mesafeden yani 10-20 santimetre mesafesinden atış yaparsanız cilde zarar verir. Silahtan çıkan barut gazından dolayı ciltte yakma oluşur ve cilde zarar verir. Başka da herhangi bir tesiri ve zararı yoktur. Kuru sıkı tabancalar ilk çıktığı zamanlarda oyuncak tabanca olarak çıktı. Herhangi bir prosedürü yoktu ve sadece fatura kesiliyordu. Daha sonra sabıka kaydı ve kimlik fotokopisi de lüzum görüldükçe istenmeye başlandı. Bu istenen belgeler daha sonradan çıkan prosedürler" dedi.Gerçek silah kullanımını azalttıErdinç, kuru sıkı silah kullanımının yaygınlaşmasıyla özellikle düğünlerde gerçek silah kullanımının azaldığını söyleyerek, "Kuru sıkı tabancanın çıkması bence iyi oldu. Bu aralar gündemde düğünlerde silah sıkanlar çok konuşuluyor. Hatta düğünlerde yasaklandı. Kuru sıkı tabanca en azından gerçek tabancanın yokluğunu kapattı. İnsanlar düğünlerde patırtıdan zevk alıyor. En azından kuru sıkı tabanca ile egolarını tatmin etmiş oluyorlar. Kuru sıkı tabanca ve mermileri daha çok düğün sezonunda satıyoruz. Düğünlerde alıp atıyorlar. Gerçek atmasından ise vatandaşın kuru sıkı atması daha iyi. Hem mermi olarak gerçek tabancanın mermi fiyatının 5'te 1'i kadar, bu şekilde hem keseye hem insanlara bir zararı olmayacak" şeklinde konuştu. - SİVAS