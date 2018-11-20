Bu Burger Beslenme Çantasında Mutlaka Olmalı !

Dr.Fevzi Özgönül, " Çocuklarımızın beslenme çantalarına hamburger gibi köfte ekmek koyarak da onları bu kötü alışkanlıklarından kurtarabiliriz. Sadece ekmeğini ve köftesini değiştirerek sağlıklı bir öğün yapabiliriz.Mesela köftesini kerevizden yaparsanız çocuğunuza ve kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz.Böylelikle hamburger yerine kerevizburger yiyerek çok daha sağlıklı bir vücuda kavuşur" diye konuştu.

Dr.Fevzi Özgönül, Hamburgerin büyük küçük herkesin severek tükettiği hazır gıdalardan biri olduğunu belirterek, "Çok tüketilen bir besin olmasına rağmen hiç sağlıklı bir besin değildir. Hamburgerin aşırı tüketimi birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle yetişkin kişiler çocuklarını bu tür gıdalardan uzak tutmalıdır" diye konuştu.

Aslında hamburgerin Türk usulü köfte ekmeğe benzediğini kaydeden Dr.Fevzi Özgönül, "İçerisindeki salatası, marulu, turşusu, köftesi benzerdir. Farkı ekmeğindedir. Hamburgerin ekmeği o kadar yumuşaktır ki yediğimizde çok kolay sindirilip hemen kandaki şekerimizi yükseltir. Hele yanında bir de şekerli bir içecek içersek bu süreç çok daha hızlanır.

Aslında hamburger başka bir bakış açısı ile baktığımızda çok da sağlıksız değildir. Eğer köftesi et köfte ise, içerisinde olan diğer malzemelere bakalım, bir marul yaprağı ve domates var. Bazen turşu ve soğan halkaları da bulunabilir.

Biliyorsunuz ki okul döneminde olan çocuklarımız için okullarda ki kantinlerde obeziteye savaş açmak için devletimiz hamurger satışını yasakladı.Çok yerinde bir karardı.Çünkü hamburger ve benzeri ürünler fazlasıyla çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Çocuklarımızın beslenme çantalarına hamburger gibi köfte ekmek koyarak da onları bu kötü alışkanlıklarından kurtarabiliriz. Sadece ekmeğini ve köftesini değiştirerek sağlıklı bir öğün yapabiliriz.Mesela köftesini kerevizden yaparsanız çocuğunuza ve kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz" diye konuştu.

Dr.Fevzi Özgönül, şişmanlatmayan Kereviz Burger için gerekli malzemeleri hazırlanışını şöyle aktardı;

"2 adet kereviz, 1 adet yumurta, 1 kahve fincanı un, 1 kahve fincanı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz, Limon, Sıvı yağ, 1 lt su

Sosu İçin: 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 çay fincanı süzme yoğurt, Marul, Dereotu

Hazırlanışı: Kerevizleri halka halka doğrayın. Kaynayan suyun içine biraz tuz ve birkaç damla limon sıkıp kerevizleri haşlayın. Haşlanan kerevizleri önce una, sonra yumurtaya daha sonrada galeta ununa bulayıp az yağda önlü arkalı kızartın. Bir kasede yoğurdu, sarımsağı ve hardalı karıştırın. Kızarttığınız kereviz burgerleri sos eşliğinde marul ve dereotu ile servis yapın."

NTV & Özgencil Grup işbirliği ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV)'in bölge ortaklığıylageçtiğimiz sene ilki gerçekleşen Ege Ekonomik Forum'un ikincisi 22 Kasım Perşembe günü başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılacak olan Ege Ekonomik Forum'da global gündemeek olarak "Yüksek Teknoloji", "Sürdürülebilir Tarım ve Tarım 4.0" temalarının ele alınacağı organizasyon iki gün sürecek.

Türkiye'de vizyoner toplantıların deneyimli ismiÖzgencil Grubu, Türkiye'nin önde gelen yayın kuruluşu NTVvebölge ekonomisinin gelişmesi yönünde önemli çalışmalar yürütenEge Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) bölge ortaklığıylagerçekleştirilecek olan Ege Ekonomik Forum'un ikincisi başlıyor.Tarih boyunca önemli bir lojistik, ticaret ve kültür merkezi olan İzmir, böyleceyenidenuzun soluklu uluslararası bir konferans zincirine ev sahipliği yapacak.

22-23 Kasım 2018 tarihlerinde Swissotel İzmir'de gerçekleşecek "Ege Ekonomik Forum'un açılış konuşmasını TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirirken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer alacağı bu büyük organizasyona Türkiye'den ve yurt dışından önemli isimler de konuşmacı olarak katılacak.

EGEV'in bölge ortaklığı, TOBB ve İzmir Kalkınma Ajansı destekleri, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı,Ege İhracatçı Birlikleri,İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, ESBAŞ,Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle tüm Ege Bölgesi'ni kapsayacak olan "Ege Ekonomik Forum'un bu sene de "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" sağlaması amaçlanıyor.

"Değişen Küresel Ekonomik Sistemde Nasıl Doğru Konumlanabiliriz?" isimli oturumla başlayacak olan Ege Ekonomik Forum, "Yeni Denge Arayışında Ege'nin Rolü", "Yarının Üretim Modeli: Endüstri 4.0", "Yarının Dünyasında Ege Kentleri ve Yaşam Alanları", "Tarım ve Gıdada Yeni Politika Arayışları", "Tarım 4.0: Tarımın Geleceğinden Toplumların Geleceğine", "Sürdürülebilir Hayvancılık ve Ege Bölgesi için Fırsatlar", "Ege'nin Başarılı Kadınları" ve son olarak "Ege Bölgesi Spor Ekonomisi" konularıyla vizyon yaratmayı hedefliyor.