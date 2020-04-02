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Bu caddede sokağa çıkmak yasak

Bu caddede sokağa çıkmak yasak Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden Atatürk caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden Atatürk caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

02.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:05
Bu caddede sokağa çıkmak yasak
Sivas 'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden Atatürk caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı
SİVAS - Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden Atatürk caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulunun aldığı karar doğrultusunda kentin en işlek caddelerinden Atatürk caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Caddeye giriş ve çıkışlar, kent meydanı girişinden Taşhan'a kadar bariyerlerle engellendi. Polis araçlarından, Pandemi Kurulu karanını ihlal edenlere para cezayı uygulanacağı duyuruldu. Cadde giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tedbir aldı.
Alınan kararı duyan vatandaşlar, karar karşısında şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdiler.
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Bu caddede sokağa çıkmak yasak

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Sivas, Genel

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Bu caddede sokağa çıkmak yasak
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