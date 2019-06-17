17.06.2019 13:40
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Bu çalışmalar daha güvenli ulaşım için

Bu çalışmalar daha güvenli ulaşım için

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yollarda bakım ve yenileme çalışmalarını yaparken bir yandan da trafik akışının rahat bir şekilde sağlanabilmesi için şerit çizgisi ve yol çizgi çalışması yapıyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak-Nuriye Mahalleleri arasında yaptığı beton yol çalışmasının ardından şerit çizgisi ve yol çizgi çalışması yaparak ulaşımın kalitesini ve güvenliğini arttırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle yol bakım çalışmalarında asfalta alternatif olarak beton yol uygulaması yapıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumkuyucak-Nuriye mahalleleri arasında beton yol uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından mevcut yolda şerit çizgisi, yol çizgi ve levhalama çalışması yapıldı.Yapılan çalışmayla trafik akışının rahat bir şekilde sağlanabilmesini amaçladıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ayrıca trafikte şerit ihlali yapan sürücülerin de önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler
Saruhanlı, Kumkuyucak, Güncel

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