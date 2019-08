AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti bugün ve yarın hep dimdik ayakta olacaktır. Ama bu çatının altından ayrılanların hiç birinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti'nin 18. Kuruluş Yıldönümü programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Bundan tam 18 yıl önce 2001 yılı Ağustos ayında AK Parti'nin kuruluşunu milletimize ve tüm dünyaya ilan etmiştik. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, katkı sağlamış, görev almış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Her yıl dönümü önemlidir. Ama 18'inci yıl dönümü ayrıca önemlidir. Bu büyük ailenin parçası olmak onuru dahi tek başına çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır" ifadelerini kullandı.

"Bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur" diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, "AK Parti bugün ve yarın hep dimdik ayakta olacaktır. Ama bu çatının altından ayrılanların hiç birinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. Bizim partimizin en önemli özelliklerinden biri değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarabiliyor olması. AK Parti, organik bir partidir. Bir başka ifade ile AK Parti siyaset mühendisliğine, içeriden ve dışarıdan kulağına üflenen suflelerle milletin içinde olmadığı her türlü hesaba kapalı bir parti olarak kurulmuş ve bu şekilde yol yürümüştür. Gözleri ve gönülleri başka yerlerde olanların AK Parti çatısı altından çıktıklarında başarısızlığa mahkum olmalarının sebebi işte budur. İnşallah önümüzdeki yıllarda partimizin 19., 20., 25., 30. ve nice yıllarını kutlarken de AK Parti'nin hakka ve halka hizmet yolundan sapmadığını göğsümüzü gererek söyleyeceğiz. Partimizin kurucuları, yöneticileri, geleceği olan bizler ne kadar bu misyona sahip çıkarsak, milletimizin gönlündeki yerini o derece güçlü tutabiliriz. AK Parti kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir. Bu ülke demokraside ve ekonomide cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. Biz eserlerimizle zaten ortadayız, 18 yıldır bunu ispat ettik. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemden başarıyla çıkmasını sağlayacak olan da yine AK Parti'dir" açıklamasında bulundu.

İstanbul-İzmir otoyoluna ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara değinen Erdoğan, "O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Bütün bu yollar kaza riski adeta yok oluyor. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da sosyal medyadan şöyle bir mesaj attı: Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun diye. Fakat CHP'nin bir tane mensubu hani o pusulaların üzerine yatan vardı ya o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış fakat sanatçı maşallah dimdik ayakta. Hiç umurunda değil. Herkes bunları maalesef anlamıyor. Bizim sadece eserimiz bu otoban değil ki. Türkiye'nin dört bir yanını zaten bu otobanlarla, havaalanlarıyla süslemedik mi? Türkiye'nin her tarafını 20 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yollarla, kaza riskini sıfıra indirircesine yapmadık mı? Ama maalesef göz var görmüyor kulak var duymuyor. Gönül mühürlü kabul etmiyor. Etseler de etmeseler de biz millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz. Yarın ülkemizi hedeflerine ulaştıracak olan da AK Parti'den başkası değildir. Doğu Akdeniz'de Fatih ile Yavuz ile oralardayız. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda ama muhalefetin başındaki zat bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağımızı da mı görmedin. ABD, Fransa, Katar varmış sadece Türkiye yok diyor. Buradan CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum: Başınızda böyle birisi var. Bu zat bizim bayrağımızı bile tanımıyor. Herkes şu anda burada ne işi var Türklerin derken çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoldan çekilmek yok. Haklarımızı biliyoruz. KKTC'nin haklarını savunacağız, kendi haklarımızı da sonuna kadar savunacağız. Bizlere düşen bu büyük sorumluluğun gereklerini yerine getirmek" dedi.

ERDOĞAN, CUMHUR İTTİFAKI VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, KONUŞMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"AK Parti olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar en çok ana muhalefetin ve onu taklit edenlerin yalanlarından, iftiralarından, tutarsızlığından çektik. Karışımızda projeleriyle, akıllı uslu teklifleriyle çıkan bir muhalefet tarzı neredeyse hiç olmadı. En hayati konularda bile çoğunlukla diğer partilere bir araya gelme imkanı bulamadık. Bunun tek istisnası MHP ile Cumhur İttifakımızdır. Cumhur İttifakı'nı diri tutmaya, dik tutmaya gayret edeceğiz. Sağdan soldan bozmak isteyenler olabilir ama buna prim vermeden yola devam edeceğiz. Yakınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde şu geçen bir yıllık süreci milletimizle paylaşacağız ve bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız bunları anlatacağız. Birileri sürekli yeni yönetim sistemini sürekli karalamaya çalışıyor olsa da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmıştır, oyunu vermiştir ve biz sizinle beraber bu yolda yürümeye varız demiştir. Oylamayı yaptık mı yaptık, evet çok çıktı. Halk kararı verdi ve iş bitti. Bu konuda başı çeken partinin mahalli seçimlerde elde ettiği kimi sonuçların bütün bunların ardından artık yeni yönetim sistemine daha sıcak bakmaya başladığını görüyoruz. Bunların siyasetinin ilkesi ve omurgası olmadığı için yarın ne yapacaklarını kimse bilemez. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de geliştirilmesi gereken yönleri vardır, olacak. Dün, bugün arkadaşlarımız ile beraber sistem üzerinde bir yıllık çalışmasını yaptık. Aksayan yönlerinin olup olmadığını konuştuk. Bir yıllık uygulama sonuçları ışığında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilgili tüm kesimlerin görüşleri, değerlendirmeleri alınarak kapsamlı bir çalışma yapılıyor. İlk fırsatta bu çalışmaların sonuçlarını inceleyecek ve sistemi geliştirecek adımları atacağız"

Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme yaptığını hatırlatan Erdoğan, "İdlip'teki gelişmeleri ateşkes çerçevesi içerisinde yürütme noktasında gerekli görüş alışverişini yaptık. Önümüzdeki günlerde de Trump ile bu görüşmeleri yapacağız. Bütün mesele güneyde özellikle Suriye'de bu sıkıntıları biran önce aşmak ve barışın egemen olduğu bir bölge oluşturmak. Bunun gayreti içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA