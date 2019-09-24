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Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira

Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira Osmaniye'de 47 kilogram ağırlığındaki kabağın çekirdeği tanesi 5 liradan kilogramı ise 5 bin liradan satılıyorOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir manav tezgahında sergilenen 47 kiloluk devasa bal kabağının çekirdeği tanesi 5 liradan kilogramı ise 5...

24.09.2019 10:27
Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira
Osmaniye'de 47 kilogram ağırlığındaki kabağın çekirdeği tanesi 5 liradan kilogramı ise 5 bin liradan satılıyor
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir manav tezgahında sergilenen 47 kiloluk devasa bal kabağının çekirdeği tanesi 5 liradan kilogramı ise 5 bin liradan satılıyor.
Andırın Caddesi üzerinde manav dükkanı işleten Bilal Küçükkavruk, tezgahında sergilediği 47 kilogram ağırlığındaki bal kabağını ayrı, çekirdeğini ise ayrı satıyor. Bal kabağının kendisini çekirdeğini çıkarıp almak koşuluyla bir müşterisine 140 TL karşılığında satan manav, kabağın çekirdeğini de tanesi 5 TL'den satışa sunuyor.
Ortalama bir kabak çekirdeğinin 1 gram ağırlığında geldiğini belirten Küçükkavruk, çekirdeğin kilogram fiyatının ise 5 bin TL olduğunu söyledi. 5 TL'den satın alınan kabak çekirdeği ise ekilip bakımı yapıldıktan sonra tekrar devasa ağırlıktaki birer bal kabağına dönüşecek. Kabağın çekirdeğinin tanesinin 5 lira, kilosunun ise 5 bin lira olduğunu belirten esnaf Bilal Küçükkavruk, "Bu gördüğünüz bal kabağı. Bundan tatlı yapılır, reçel yapılır. Çekirdeğinin tanesi 5 lira ve çok değerli. Ben bunu özellikle gittim bir köyden aldım. Kabağımız 47 kilo ağırlığında geliyor. Bu kabak doğal kabak. Yetiştirmesinde herhangi bir katkı yok ilaç yok hormon yok. Dediğim gibi çekirdeğinin tanesini 5 liradan satıyoruz. Pahalı değil. Her zaman bulunur bizde. Alıcısıysa çok" şeklinde konuştu.
Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira

Osmaniye, Kadirli, Genel

Kaynak: İHA

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