Bu çeşmeden çorba akıyor

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından özellikle kış aylarında sabahın erken saatlerinde vatandaşlara kurduğu çeşmelerle sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Şehrin kültürel dokusuna uygun yapılan çorba çeşmelerinden, öğrenciler, sabahın erken saatinde iş için yola çıkan vatandaşlar ile hastanelerde hastası bulunan yakınlar yararlanıyor.

5 NOKTADA 5 BİN KİŞİLİK ÇORBA

Günde ortalama 5 bin kişinin faydalandğı çeşmeler, Şehitkâmil Devlet Hastanesi'nde, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi bahçesinde, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinikler önünde, Gaziantep Çocuk Hastanesi içinde ve Gaziantep Üniversitesi Kampüsü'nde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet veriyor. Saat 06:00 ile 08:30 arası çalışan çeşmelerden, büyük karton bardaklarda aracılığıyla yolculuk esnasında sağladığı kolaylık, pratiklik ve hızlı bir içim sağlıyor. Çeşmelerin içinde kurulan ısıtıcı ve mikser sayesinde sürekli sıcak ve taze kalan çorbalar, büyükşehire bağlı aşevlerinde günlük yapılıyor. Çorbaların artması durumundaysa yine aşevlerinde vatandaşlara dağıtılıyor.

SU GELECEK YERDEN ÇORBA GELİYOR

Çorba İkram Çeşmesi'nden yararlanan vatandaşlar, yoğun ilgi gösterirken, verilen çorbanın kalitesine vurgu yaptılar. İkramın çeşmeyle yapılmasını ilk defa görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hastaneye erken saatlerde gelen ve ameliyat olacak olan Fikri Aslan iyi düşünüldüğünü belirterek, "Sabah kahvaltıyı evde yapamayan, buradan gelip geçen hemşerilerimiz için kahvaltı yerini tutuyor gelip içiyorlar. Çorba, lokantadaki verilenden daha güzel. Çeşme şeklinde olmasına şaşırdım ben. Su gelecek yerden çorba geliyor harika bir şey bu. Buraya ben ameliyat olmak için geldim. Kahvaltı yapamamıştım burada olması benim için büyük bir fayda sağladı" diye konuştu.

Fabrika'da işçi olarak çalışan Murat Gözübüyük uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Hastaneye sabah tedavi görmeye geldiğimizde çorba içmek güzel oluyor. Sadece burada değil çeşitli noktalarda görüyoruz. Çoğu kişinin sabahları karnı doyuyor bu sayede. İkram edilen çorba çok güzel. Sabahları buradan aldığım çorba insanı tok ve sıcak tutuyor. Buradan hızlı ve seri bir şekilde çorba alabiliyorum" dedi.

Lise öğrencisi Selda Yırtıcı ise "Okulumuzun yakın olmasından dolayı buraya sınıf arkadaşlarımızla her gün geliyoruz. Buradaki çorba çok güzel, çok seviyorum. Öğrenciyiz, sabahları yemeğe gitsek paramız bitiyor, buraya gelerek karnımızı doyuruyoruz, ısınıyoruz. Bizlerden hariç hastaneye gelip yemek yiyemeyen insanlar içinde büyük bir iyilik sağlanmış oluyor" diye belirtti.