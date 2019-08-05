Başkan Aydın burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin rekabet gücünün yenilenmesinin stratejik hamle gücüne bağlı olduğunu belirtterek, ''petrol ve gaz gibi ülkemiz ekonomisi için hayati önem taşıyan konuda bugün Doğu Akdeniz'de başlatılan çalışmalar çok yerinde ve doğru hamlelerdir. Sonuçları ne olursa olsun bu çalışmaları takdir ediyor ve yerinde buluyoruz. Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen çalışmalar bu açıdan ziyadesi ile önemlidir. Bu cesur politikalara devam edilmelidir '' dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl"Sahada ve masada güçlü diplomasi" teması ile 11.Büyükelçiler Konferansı Ankara'da düzenlendi. Konferans kapsamında moderatörlüğünü Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın yaptığı konferansta ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın şunları söyledi;

Türkiye'nin rekabet gücünün yenilenmesi stratejik hamle gücüne bağlıdır. Bu güçte ülkenin çevre analizi ve yeni hedefler formülasyonu ile mümkün olacaktır. Çok şükür ki, petrol ve gaz gibi ülkemiz ekonomisi için hayati önem taşıyan konuda bugün Doğu Akdeniz'de başlatılan çalışmalar çok yerinde ve doğru hamlelerdir. Sonuçları ne olursa olsun bu çalışmaları takdir ediyor ve yerinde buluyoruz. Yarının büyük Türkiyesi için bu stratejik hamlelerin yapılması gerekli ve elzemdir. Yine savunma sanayinde gerçekleştirilen hamleler de bizi dışa bağımlılıktan koparmakta, bağımsız politikalar üretebilmemize vesile olmaktadır. Bu çalışmaların sizlerin vasıtasıyla muhataplarına anlatabilmesi ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye'nin güçlü potansiyeli ile yeni bir rekabetçi ticaret dönüşümünü hızlı bir şekilde yapma zorunluluğu vardır. Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen çalışmalar bu açıdan ziyadesi ile önemlidir. Bu cesur politikalara devam edilmelidir.