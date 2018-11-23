PFDK'dan 105 Gün Ceza Alan Mustafa Cengiz: Bu Cezalar Bizi Daha Çok Kenetleyecek

Yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 105 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı Galatasaraylılar Derneği'nden takip etti.

"100. YILDIZIMIZI TAKACAĞIZ"

Başkan Mustafa Cengiz, dernek binasına girişte yaptığı açıklamada cezanın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek ve birbirimize bağlayacak. Sadece bu yıl değil önümüzdeki yıllarda 22, 23, 25 ve 100. yıldızımızı takacağız. Fatih hocayı kutladık. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

"MİLYONLAR BİZİMLE BERABER"

Cengiz, "Biz sahada olmasak da kendimiz oradayız. Milyonların içindeyiz. Milyonlarda bizimle beraber. Biz onlarla onlar bizle" şeklinde konuştu. Bir taraftarın 'Başkanım biz maça gidiyoruz. İyi ki varsınız' sözüne cevap veren Cengiz, "Kutlarım. Bizim yerimize de destekleyin bu takımı. Teşekkür ederim" diye konuştu.