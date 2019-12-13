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Bu çocuklar Avrupa'da köylerini tanıtacaklar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mehmet Zeki Yazıcı İlkokulu, "Kültürel Mirasımız, Mutlu Yarınlarımız" isimli Erasmus projesini uygulamaya başladı.

13.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:27Bu çocuklar Avrupa'da köylerini tanıtacaklar
'nın ilçesinde, Mehmet Zeki Yazıcı İlkokulu, "Kültürel Mirasımız, Mutlu Yarınlarımız" isimli Erasmus projesini uygulamaya başladı.

Mehmet Zeki Yazıcı İlkokulu Müdürü Köksal Kaleli, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Kültürel değerlerin ön planda tutulduğu projede bilhassa Göynüklü köyünün güzelliklerini tanıtmayı ve çocuklarımızın yetişkin olduklarında şehirlere göç etmektense köylerinde kalmayı tercih etmelerini hedefledik. Projemiz kapsamında öğrencilerimiz İspanya, Yunanistan, Litvanya, Romanya ve İtalya gibi ülkelerine giderek, farklı kültürleri tanıma ve oradaki akranları ile iletişime geçme şansına sahip olup, aynı zamanda yabancı dil pratiği yapma imkanı bulacaklar" dedi.

Üç öğretmen ve dört öğrenci kaymakamlığı ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal'ın da katıldığı ziyarette, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'e bilgi verildi. Öğrenciler seyahat öncesi heyecanlarını paylaştı. Kaymakam Sözer, kaymakamlık olarak destek olacaklarını söyleyerek başarılar diledi. - BURSA

Mehmet Zeki, Mudanya, Avrupa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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