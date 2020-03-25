Bu Çocuklarımız Kadar Bilinçli Olsak Yeter

Demirezen video ile birlikte paylaştığı mesajında "Belediyemizin evden çıkamayan yaşlılarımızın ayağına kadar gidip ihtiyaçlarını gördüğü vefa hizmetini bizim çocuklarımız bizim için tiyatroya dökmüşler. Evde kalıp daha hep beraber nice güzel günler görmemiz için Bayındırlı çocuklarımız kadar bilinçli olsak hepimize yeter. Onlara minnettarız. Evde kal, Sağlıkla Kal." dedi.

Çınar ve Irmak hazırladıkları piyeste evden çıkmayıp ihtiyaçlarını Belediye'den talep eden yaşlı bir çifti oynuyor ve piyesin sonunda yaşlılara evde kal mesajı veriyorlar.

Kaynak: Bültenler