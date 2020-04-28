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Bu çörek Ramazan'da tok tutuyor

Niğde'de genellikle köylerde tüketilen ve çörek adı verilen patatesli ekmek yoğun ilgi görüyor.

28.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:02
Bu çörek Ramazan'da tok tutuyor
Niğde'de genellikle köylerde tüketilen ve çörek adı verilen patatesli ekmek yoğun ilgi görüyor.

Kadınlar tarafından işletilen fırında çörek ekmek 3 TL'den satılıyor.

Yöresel olarak tüketilen çöreğin ham maddesi un ile patatesin karışımından oluşuyor. Niğde çöreğinin Ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilmesi durumunda tok tutma özelliği de var.

Fırın İşletmecisi Fatma Sayın, "Köyde evlerimizde yaptığımız çörek ekmeğini şehirde de satarak ev ekonomisine katkıda sağlamak istedim. Fırında kız kardeşim ile kız çocuklarımız bize yardım ediyor. Bu düşünceyle bir fırın tutarak çalışmaya başladım. 1 aydır çörek ekmeği üretiyoruz. Niğdeli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının gelmesiyle bu ilgi daha da arttı. Tanesini 3 TL'den satıyoruz" dedi.

Çörek ekmeğini yıllardır köylerinde yapıldığını anlatan Fatma Sayın, 'Çörek ekmeğini un, patates, süt gibi doğal ürünlerle yapıyoruz. Üzerine de kızarması için ayran sürüyoruz. Ekmeğimiz doğal olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor. Ramazan ayında da tok tutma özelliği var. Aynı zaman da dolapta saklandığı sürece 3 ay boyunca bayatlamadan tüketebiliyoruz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Niğde, Güncel, Haber

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