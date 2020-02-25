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Bu da dilenci turizmi

Türkiye'nin farklı şehirlerinden geldikleri Amasya'da vatandaşların duygularını istismar eden dilenciler zabıta engeline takıldı.

25.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:50Bu da dilenci turizmi
'nin farklı şehirlerinden geldikleri 'da vatandaşların duygularını istismar eden dilenciler zabıta engeline takıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek Amasya'da dilenen şahıslara yönelik Amasya Belediyesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Özellikle cami, hastane gibi halkın kalabalık olduğu yerleri mesken tutan dilencilere zabıta ekipleri fırsat vermedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında '153 ALO Zabıta'yı arayarak ihbar etmelerini rica ederiz" denildi. - AMASYA

Türkiye, Amasya, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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