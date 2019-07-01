01.07.2019 19:33
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Bu da düğün konvoyu drifti

- Bu da düğün konvoyu drifti Cep telefonuyla çekilen görüntülerde drift yapan otomobillerin daha sonra lastik yaktığı ve düğün aracıyla birlikte yarış yaptıkları görülüyorKONYA - Konya'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan otomobillerin drift yaptığı ve gelin aracıyla yarıştığı anlar...

- Bu da düğün konvoyu drifti
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde drift yapan otomobillerin daha sonra lastik yaktığı ve düğün aracıyla birlikte yarış yaptıkları görülüyor
KONYA - Konya 'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan otomobillerin drift yaptığı ve gelin aracıyla yarıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Konya'da cezaları yüksek olmasına rağmen trafikte drift yapan sürücülerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Konya'da vatandaşlar tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde düğün konvoyunda eskort olarak yer alan araçların drift yaptığı görülüyor. Görüntülerde ilk olarak kırmızı renkli otomobil dairesel olarak drift yapıyor. Daha sonra başka bir otomobilde drift yapmaya başlıyor. Bu sırada kırmızı renkli araç bu seferde lastik yakarak ortalığı dumana katıyor. Sürücülerin drift yapmalarının ardından gelin aracı olduğu düşünülen araçta alana gelerek, diğer araçlarla hızlı bir kalkış yapıp yarıştığı görülüyor. Yaşanan tüm anlar kaldırımda bekleyin bir vatan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülere yansıyan bir seste bir kişinin ceza yazdırmak için çekim yaptığını söylediği duyuluyor.Bu da düğün konvoyu drifti
Kaynak: İHA
Konya , 3. Sayfa

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