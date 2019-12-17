Haberler » Güncel » Bu da duvarda tava ciğer - Haber

Bu da duvarda tava ciğer

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın muzu duvara bantlayarak başlattığı sanatsal çalışma Edirne'de tava ciğer ile yapıldı.

17.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:14Bu da duvarda tava ciğer
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın muzu duvara bantlayarak başlattığı sanatsal çalışma Edirne'de tava ciğer ile yapıldı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantla yapıştırıp 120 bin dolara sattığı muzun dünya gündemine oturmasının ardından, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da bu sanat akımına katıldı. Kayseri'de pastırma, Trabzon'da hamsi, Adıyaman'da çiğ köfte kullanılırken, Edirne'de de meşhur tava ciğer kullanıldı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, pişirdiği tava ciğeri duvara bantladı.

Duvara yapıştırdığı tava ciğeri 5 bin TL'ye satışa çıkarttığını açıklayan Dinar, sanat eserini almak isteyen vatandaşların 5 bin TL'yi sokak hayvanlarına bağışlaması gerektiğini söyledi.

Bağış makbuzuyla işletmesine gelen kişiyi en iyi şekilde ağırlayacaklarının sözünü de veren Dinar, "Sokak hayvanları bizim canımız, bu parayı kesinlikle kendim kabul etmiyorum. Meşhur tava ciğerimizi almak isteyen duyarlı vatandaşımız sokak hayvanları yararına 5 bin TL bağış yapıp makbuzunu bize getirsin daha sonra hediyesini alsın" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54 Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı - Haber
13:53 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 106'ncı gününde - Haber
13:53 Cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı - Haber
13:53 Bebeğin kaçırılmasını iş yeri sahibinin dikkati önledi - Haber
13:52 Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 13:55:32