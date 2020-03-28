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Bu da 'eldivenli' dilenci

Korona virüs sebebiyle vatandaşlar çeşitli önlemler alırken, Eskişehir'deki bir dilencinin eldiven takması ise görenleri hayrete düşürdü.

28.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:30
Bu da 'eldivenli' dilenci
Korona virüs sebebiyle vatandaşlar çeşitli önlemler alırken, Eskişehir 'deki bir dilencinin eldiven takması ise görenleri hayrete düşürdü.

Tüm dünya Korona virüs ile mücadele ederken, Türkiye 'de de önlemler alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar zorunlu durumlarda eldiven ve maske ile sokağa çıkarken, yetkililer tarafından yapılan açıklama ile evde kalınması konusunda insanlar uyarılıyor. Özellikle madeni para ile temas halinde bulunan dilenciler çareyi eldivende buldu. Eskişehir'de Şair Fuzuli Caddesinde bulunan bir dilencinin durumu görenleri adeta hayrete düşürdü. Dilencinin sürekli sokakta olması ve eline eldiven takarak dilenmesi, pes artık dedirtti. Durumu gören vatandaşlar şaşırırken, yetkililerden önlem alınması gerektiğini ifade ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Türkiye, Güncel

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