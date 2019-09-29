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Bu da Erzincanlı Temel Reis

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Türkeli, tüm dünyanın yakından tanıdığı çizgi film kahramanı Temel Reis'e benzerliğiyle ilgi odağı oluyor.

29.09.2019 09:02Bu da Erzincanlı Temel Reis
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Türkeli, tüm dünyanın yakından tanıdığı çizgi film kahramanı Temel Reis'e benzerliğiyle ilgi odağı oluyor.

Popeye veya Türkçe dublajda bilinen adıyla Temel Reis, Elzie Crisler Segar'ın oluşturduğu dünyaca ünlü ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman karakteri. Erzincanlı Hasan Türkeli de Temel Reis'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yanında taşıdığı pipoyla zaman zaman Temel Reis pozu veren Hasan Türkeli görenleri şaşırtıyor. Kendisini Erzincan'ın Temel Reis'i olarak nitelendiren Hasan Türkeli'yle öz çekim yapabilmek için vatandaşlar adeta fırsat kolluyor.

Temel Reis'in ıspanak yiyerek güç kazandığını ifade eden Türkeli, "Bizim burada da Cimin üzümümüz, siyah üzüm meşhur. Ben de üzümle güç depoluyorum" dedi. - ERZİNCAN

Temel Reis, Türkeli, Üzümlü, Güncel

Kaynak: İHA

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