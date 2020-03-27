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"Bu da gelir bu da geçer" türkülü kliple "evde kal" çağrısı - SİVAS

Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evde kalmasını öneren video klip hazırladı.

27.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:49
Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evde kalmasını öneren video klip hazırladı.
"Bu da gelir, bu da geçer" türküsü eşliğinde hazırlanan klipte şehrin ana caddelerinin boş görüntülerine yer verildi.
Video, valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşımda, "Bu da gelir bu da geçer, Yine parklarda kırlarda çocuk sesleri, Yine İstasyon Caddesi'nde voltalar. Alacağımız tedbirlerle bu günleri de hep beraber atlatacağız. Güzel ülkemizde umut dolu nice baharlara kavuşmak ümidiyle" denildi.
Klip kısa sürede büyük beğeni topladı.
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’Bu da gelir bu da geçer’ türkülü kliple ’evde kal’ çağrısı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel

Haberin Videosu :

"Bu da gelir bu da geçer" türkülü kliple "evde kal" çağrısı - SİVAS

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