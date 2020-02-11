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Bu da kardan 'Tank'

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil şeridine 3 yıl aradan sonra kar yağmasının ardından yağan kar ile birçok vatandaş kardan adam yaparken, Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan Hakan Tahmaz ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlara dikkat çekmek için kardan...

11.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:40Bu da kardan 'Tank'
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil şeridine 3 yıl aradan sonra kar yağmasının ardından yağan kar ile birçok vatandaş kardan adam yaparken, 'un Görele ilçesinde yaşayan Hakan Tahmaz ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlara dikkat çekmek için kardan 'Tank' yaptı.

İlçeye bağlı Kumyalı Mahallesindeki evinin önünde biriken karlar ile yaptığı tanka 'Görele28' ismini veren Tahmaz, "Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde, milletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için yağan karın ardından bir tank yaptık. Buradan tüm Mehmetçiğimize selamlarımı iletiyorum" dedi.

Kardan tankın top namlusunu Tahmaz, plastik borudan yaparken, tankın paletlerini de sprey boya ile boyadı. - GİRESUN

Doğu Karadeniz Bölgesi, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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