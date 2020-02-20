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Bu da kedi tabutu !

Rusya'da bir girişimci kediler için tabut üreterek internet üzerinden satışa başladı.

20.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:20Bu da kedi tabutu !
'da bir girişimci kediler için tabut üreterek internet üzerinden satışa başladı.
Rusya'nın başkenti 'da yaşayan bir girişimci, kediler için tabut üretmeye başladı. Kedilerin boyutlarına göre 30 ve 15 santimetre uzunluklarında ürettiği tabutların satışı için internet sitesi kuran girişimci tabutların satışı için sosyal medyayı kullanınca kısa zamanda hedefine ulaştı. Girişimci Rusya'da çok sayıda kişinin evinde kedi beslediği ve kedi ölümlerinin de çok olduğunu, Rus halkının kedileri törenle gömmek istediğini ve bunun kendisine tabut fikrini verdiğini söyledi.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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