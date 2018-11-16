Bu da Kitap Unutma Kampanyası

16 Kasım 2018 Cuma 15:32



16 Kasım 2018 Cuma 15:32

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmangazi İlçe Temsilciliği kitap okumayı teşvik etmek için farklı bir faaliyete imza attı.TÜGVA genç nesli sanal alemden kurtarmak için yeni bir kampanya başlattı. TÜGVA üyeleri tarafından umuma açık yerlerde kasten kitap unutulacak. TÜGVA Osmangazi İlçe Temsilcisi Alican Göç yaptığı açıklamada, "Vatandaşların ve gençlerin yoğun olduğu alanlarda kitap unutarak bir geleneği başlatılması için planlandı. Bu kapsamda okumuş olduğumuz kitabın ön yüzüne 'Bu kitap TÜGVA Osmangazi (Unutmayı unutma) projesi kapsamında unutulmuştur' yazılacak. Daha sonra fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşılacak" dedi.Alican Göç, "Projeyi başlattığımız günden itibaren ilgi ve talep gördü. Bizler de projenin daha fazla yayılması ve duyurulması için kitap unutup twit atan katılımcılarımızdan her ay bir kişiye çekilişle bisiklet ve çeşitli sürpriz hediyeler vererek gençleri ödüllendiriyoruz" diye konuştu. - BURSA