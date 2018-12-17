Bu da Makasçının İfadesi

Ankara
'daki tren kazasının şüphelisi makasçı Osman Y. savcılık ifadesinde, "Ben panodan elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önce görmemiştim, eğitimini de almadım" dedi. Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren
(YHT), geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz
istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki vagon devrilirken, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir
'e ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden makasçı Osman Y.'nin savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Saat 05.00'da kılavuz makinenin 8. yoldan H1'i takiben gitmesi için hareket memuru Sinan Y.'nin talimatı üzerine makası tanzim ettiğini anlatan Osman Y., "Daha sonra akşamdan 12. yolda olan saat 06.10 İstanbul
trenini hareket memurunun talimatıyla H1'e tanzim edip gönderdik. Daha sonra depodan saat 06.50 Eskişehir
treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tanzim edip 13. yola aldım. Bu treni yola alırken 12. yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketleriyle yola yerleştirdik. Daha sonra gece en son gelip 11. yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrolünü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.'e bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum" diye konuştu.
"BEN PANODAN ELEKTRİK KONTROLLÜ MAKASIN İŞLEYİŞİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM, EĞİTİMİNİ DE ALMADIM"
Osman Y., ifadesinde şunları kaydetti:
"Ben panodan elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önce görmemiştim, eğitimini de almadım. Sadece 9 Aralık
2018'de yürürlüğe giren değişiklikle bu makasın önemi arttığı için 8 Aralık 2018'de servis müdürü yardımcısı olarak bildiğim Ergün Bey'e bu makasın kontrolünü bilmediğimi söyleyince 'Sen S makasın işlevini yapmazsın, öbür makaslara bakarsın' dedi. Ben de ne olur ne olmaz diye yine de kendisine sordum. O da bana yukarıda belirttiğim şekilde anlattı. Ancak gece nöbetinde tek başına kalınca ne olacağı konusunda herhangi bir şey söylemedi. Zira o, gece nöbetinin tek kişi tutulduğunu bilmiyordu. Ben de nöbete girdiğim ilk gün olan 9 Aralık 2018'de öğrendim. Çalışma takvimimi ve mesaimi YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz belirler. Görev yaptığım süre içinde hiç gelip beni kontrol etmedi. Benimle birlikte tren teşkil işçileri vardır. Onların mesaisi 8 saattir. Onların mesaisini de Kadir Oğuz belirler ve ayarlar."
(Abdullah Sarica/İHA)
Kaynak: İHA