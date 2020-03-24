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Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Edirne'de semt pazarında maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdi. Ücretsiz dağıtılan bu malzemelerden almak isteyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti.

24.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:41
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde kurulan semt pazarında alışverişe çıkan vatandaşlar ve tezgah açan esnaf için belediye ekiplerince maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan bu malzemelerden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Ergene'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmaları sürdüren Ergene Belediyesi ekipleri, belediye başkanı Rasim Yüksel'in de katıldığı bir organizasyonla ilçede kurulan semt pazarlarında maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdi. Uzun kuyruklar oluşmasına neden olan dağıtım sırasında vatandaşların duracağı mesafeyi düzenleme görevi ise zabıta ekiplerine düştü.

BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARI UYARDI

Ergene Belediyesi olarak ilçede önlem almaya devam ettiklerini ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak ilçemizde önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Camilerde, parklarda, okullarda, otobüs duraklarında, çöp konteynerlerinde, cadde ve sokaklarımızda ekiplerimizin dezenfektan çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüsü ile mücadelede vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara ve kişisel hijyene dikkat etmesi gerekir. Bizler de vatandaşlarımızın sağlığını önemseyerek bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan maske, eldiven ve dezenfektan dağıtarak virüse karşı tedbir almaları gerektiğini belirterek kendilerini bilinçlendiriyoruz" dedi.

Başkan Yüksel Ergene'de diğer mahallelerde de önümüzdeki günlerde vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtacaklarını da belirtti.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Rasim Yüksel, Tekirdağ, Ergene, 3. Sayfa, Güncel

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