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Bu da mutfak tüpü hırsızı

Bu da mutfak tüpü hırsızı Kayseri polisi tüpçülerin korkulu rüyasını yakaladıKAYSERİ - Kayseri'de tip kamyonundan 16 adet mutfak tüpü çalan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

05.09.2019 18:27
Bu da mutfak tüpü hırsızı
Kayseri polisi tüpçülerin korkulu rüyasını yakaladı
KAYSERİ - Kayseri'de tip kamyonundan 16 adet mutfak tüpü çalan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesinde park halindeki tüp kamyonundan 12 adet 16 kilogramlık mutfak tüpünün çalınmasının ardından harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi M.Y.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Y., adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bu da mutfak tüpü hırsızı

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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