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Bu da 'titiz' hırsız... Ayaklarına poşet geçiren hırsız kamerada

Bu da 'titiz' hırsız... Ayaklarına poşet geçiren hırsız kameradaSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı.

18.10.2019 11:01
Bu da 'titiz' hırsız... Ayaklarına poşet geçiren hırsız kamerada
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı. İzinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi.
Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk'e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay ani ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdiği görülüyor. Cam kapıyı omuz atarak kıran zanlı, içeri girip vitrindeki telefonları toplayıp cebine koyuyor ve çıkıp izini kaybettiriyor.
Bu da 'titiz' hırsız... Ayaklarına poşet geçiren hırsız kamerada

Samsun, Tekel, Bafra, Yerel

Kaynak: İHA

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