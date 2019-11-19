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"Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz" dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılar

"Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz" dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılarRİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesi Duygulu köyünde jip üstünde tulum eşliğinde horon oynayan bir grup genç çektikleri video ile büyük beğeni topladı.

19.11.2019 22:49 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:49
"Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz" dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılar
RİZE - 'nin ilçesi Duygulu köyünde jip üstünde tulum eşliğinde horon oynayan bir grup genç çektikleri ile büyük beğeni topladı.
4 kafadardan biri cep telefonu ile on anları görüntülerken, diğer 3'ü de aracın üstüne çıktı. Tulum eşliğinde horon oynayan gençlerin çektikleri bu videoda sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Fatih Zenginal, Aziz ve Ercan Topaloğlu bir arazi aracının üstüne çıkarak tulum eşliğinde çalan müziğe eşlik ederek horon oynadı. Bu görüntüleri arkadaşları Fatih Özyanık cep telefonuyla görüntüledi.
Kayda alınan bu görüntüler "Bu Dağlara Ne Biz Ne de Lada Dayanamaz" yorumu ile sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Ardeşen, Rize, Kültür Sanat

Kaynak: İHA


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