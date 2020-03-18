BÜ'de yemek ve servis hizmetleri durduruldu
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, yemek ve servis hizmetlerinin koronavirüsün bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle durdurulduğu açıklandı.
18.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:12
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, yemek ve servis hizmetlerinin koronavirüsün bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle durdurulduğu açıklandı.
Bingöl Üniversitesi web sitesinde yer alan duyuruda, üniversitenin koronavirüs salgınından akademik ve idari personeli korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerin alınmaya devam ettiği belirtildi.
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının talimatına istinaden yeni koronavirüs ile mücadele sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Bingöl Üniversitesi bünyesinde Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonunun kurulduğu belirtilen duyuruda, şunlar yer aldı:
"Bu kapsamda Rektörlüğümüzle yapılan değerlendirmeler sonucunda yemek ve servis hizmetleri çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle geçici bir süreyle durdurulacaktır."
Bingöl Üniversitesi web sitesinde yer alan duyuruda, üniversitenin koronavirüs salgınından akademik ve idari personeli korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerin alınmaya devam ettiği belirtildi.
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının talimatına istinaden yeni koronavirüs ile mücadele sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Bingöl Üniversitesi bünyesinde Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonunun kurulduğu belirtilen duyuruda, şunlar yer aldı:
"Bu kapsamda Rektörlüğümüzle yapılan değerlendirmeler sonucunda yemek ve servis hizmetleri çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle geçici bir süreyle durdurulacaktır."
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Kaynak: AA
Etiketler : Bingöl Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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