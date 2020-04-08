Bu defa öğretmenler öğrencileri için video hazırladı
Korona virüs salgınının önlemesi amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde ara verilen eğitim ile birlikte evden eğitimler sürüyor.
08.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:44
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında eğitime ara verilerek okullar geçici olarak kapatılmıştı. Okulların kapatılması ile beraberde evden eğitim dönemi başlamıştı. Okulların kapalı olması nedeniyle öğrenciler sık sık videolar çekerek okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına özlemlerini dile getiriyorlardı. Ancak bu defa tersi oldu ve Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenleri ve idarecileri özlemlerini hazırladıkları video ile gösterdiler. Eğitim döneminde en çok yaptıklarını ve söyledikleri sözleri, sıklıkla kullandıkları cümleleri kağıtlara döken öğretmen ve idareciler, özlemlerini kağıtlara dökerek fotoğraflarını çektiler. Fotoğrafları bir araya getirerek video hazırladılar. Videoyu okulun sosyal medya hesaplarından paylaşan öğretmenler, ayrıca öğrencilerine de hazırladıkları videoyu gönderdiler. Öğretmen ve yöneticilerin hazırladığı video öğrencilerden yoğun beğeni aldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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